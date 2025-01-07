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獨／小教練機成功闖佳山跑道上空 航戰管遭質疑管制不力

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
DA-40教練機。圖／取自安捷航空官網
DA-40教練機。圖／取自安捷航空官網

安捷航空一架DA-40型機訓練機，本月5日上午在台東、花蓮一帶空域實施外場穿降練習時，竟將機敏的花蓮佳山基地跑道，誤認為花蓮機場跑道，飛機按降落程序直至700呎時，才向佳山塔台要求重飛遭拒。空軍已循線反映民航局，釐清肇因。

DA-40是4人座單引擎螺旋槳教練機，最大航程可達661.7浬，巡航速度達130節，最大巡航高度可達5000公尺。小教練機迫近到佳山基地上空，成為花蓮當地戰航管圈的話題。

佳山基地是空軍重要地下防空指揮機構「東R」所在，民間不明航機闖越佳山空域，未獲提前告警驅離，民航與戰管協調機制與空軍應變處置程序，都遭質疑。

空軍重要地下防空戰管指揮機構，台北公館蟾蜍山軍中簡稱「北R」，花蓮佳山基地為「東R」，陸軍旗山鄰近8軍團的嵩山營區為「南R」，屬預備基地，三地都屬重要空中戰管中心，有雷達監追台海大片空域，而東R結合飛彈預警中心，屬重中之重，當地為軍民合用機場，空軍針對周邊空域監管理應嚴密。

但面對這架民航機持續闖入佳山基地近空，空軍塔台似未掌握而提前告警要求脫離，讓不明機迫近佳山跑道上空700呎時，才拒絕該機落地重飛的要求，追監與反應機制遭到質疑。

此外，這架民航機原應由花蓮民航塔台監控，但將佳山跑道誤認為花蓮機場跑道，花蓮近場台有無適切告警，還是任由民航機在佳山基地上空進入降落程序？據指出，此舉顯示航戰管協調程序顯然遭到閒置。

對此，空軍司令部今天表示，本月5日安捷航空一架DA-40型機，由豐年至花蓮機場訓練，誤認佳山為花蓮機場，飛行員於察覺後重飛離場，未落於該跑道。花蓮塔台於事發後，拒絕該機後續訓練申請；空軍已循線反映民航局，釐清肇因。

機場 空軍 花蓮

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