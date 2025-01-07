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影／《軍情站》陸軍年前展空地戰力 唯新銳武器不見影

聯合報／ 徐宇威／新竹市即時報導
陸軍展示聯兵營兵種聯合作戰成果，唯新銳武器不在參演之列。 記者徐宇威／攝影
陸軍展示聯兵營兵種聯合作戰成果，唯新銳武器不在參演之列。 記者徐宇威／攝影

國防部今（7）日邀請媒體採訪陸軍春節加強戰備實況，陸軍在湖口營區展示「重要目標應援作戰演練」，展示陸軍在編成聯兵旅後，結合UAV偵查與機步、裝甲、航空等兵科聯合作戰能量，展現近年琢磨「關鍵設施防護」科目的精練實力。

唯近期陸軍多樣新銳武器加入，這次操演雖然陸軍已換上搭載拖2B飛彈的M1167悍馬車，但軍方強調能源頭打擊的海馬士多管火箭與號稱最強戰車的M1A2T，甚至是陸射劍二飛彈卻未在本次大型媒邀中向民眾亮相。但對比國防委員在「機密考察」後隨之打卡臉書望週知。似是在高層官員逐一檢閱後，民眾才有一親芳澤的機會。

國防部 海馬士 陸軍

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