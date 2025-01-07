中共凌晨發射衛星火箭 15共機8共艦出海擾台

國防部表示，今天凌晨4時，中共由四川西昌衛星中心發射搭載衛星的運載火箭，路徑經台灣中部朝西太平洋方向，對台灣地區無危害。此外，軍方也統計，從昨天到今天共發現15架次中共軍機、8艘共艦持續在台海周邊活動。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

國防部表示，今天凌晨4時，中共於四川西昌衛星發射中心，執行運載火箭搭載衛星發射任務。該火箭飛行路徑經台灣中部朝西太平洋方向，高度位於大氣層外，對台灣地區無危害。國軍運用聯合情監偵系統，隨時掌握、適切警戒。

國防部統計，從昨（6）日清晨到今（7）日清晨6時為止，共計偵獲共機15架次、共艦8艘持續在台海周邊活動，其中14架次共機曾跨越海峽中線進入西南空域活動。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午7時45分到晚間7時05分為止，發現中共戰機及無人機計7架次在台海中線沿線活動，其中6架曾跨越中線並進入西南空域徘徊。

同時，昨天下午4時05分至晚間7時15分，也曾發現中共轟炸機8架次在台海西南部進入我防空識別區，在我方西南空域活動

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