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勇虎戰車服役30年續扛戰備 陸軍：依敵情整體應用

聯合報／ 記者李人岳／新竹即時報導
陸軍接收M1A2T戰車後，據估計仍有超過700輛的CM11（如圖）及M60A3等型戰車仍在服役，動力、火力性能亟待升級。記者李人岳/攝影
陸軍接收M1A2T戰車後，據估計仍有超過700輛的CM11（如圖）及M60A3等型戰車仍在服役，動力、火力性能亟待升級。記者李人岳/攝影

農曆過年前夕，軍方展開一連串春節加強戰備操演，陸軍在湖口營區進行實戰化「重要目標應援作戰」演練。此次陸軍仍舊由CM11勇虎戰車擔綱操演，對於還有超過700輛的CM11及M60A3等型戰車仍在服役中，陸軍司令部表示，會根據敵情威脅及武器效能等因素，規劃整體運用。

根據陸軍第三作戰區的想定，這次演練模擬敵軍特攻人員對新竹地區重要目標發動襲擾，作戰區下令地區戰備部隊執行應援作戰，戰備部隊接獲命令後，首先由監偵排運用干擾槍迫使共軍偵察無人機迫降，後續以戰術型近程無人飛行載具展開偵察，並且以迫砲實施攻擊前準備射擊、陸航AH-64E阿帕契攻擊直升機及拖式飛彈進行火力制壓；隨後UH-6OM黑鷹直升機載運特戰分隊機降投入作戰，並且由裝甲584旅投入CM11戰車與雲豹八輪甲車機步排發起攻擊；最後由地面部隊協同陸航分遣隊成功肅清入侵敵軍。

陸軍司令部表示，這次演練以「實戰化訓練」為核心，置重點於指揮管制、無人機應處、戰場情監偵、火力追擊及限制空間戰鬥等項目，除驗證部隊在現代化戰爭中快速應變與協同作戰能力外，更展示了近年來戰備整備優化成果，彰顯國軍在應對挑戰、提升戰力上的持續突破。

陸軍此次演練聯兵營空地聯合作戰，參演連長莊沅澂上尉表示，操演過程是由營部陸航官進行陸空通聯，由他來引導陸航部隊對地面部隊實施火力協同。莊沅澂說，從俄烏戰爭爆發後，軍方就針對無人機的應對展開訓練；至於近期包括M1A2T戰車、海馬士多管火箭等新銳武器陸續運交，對於聯合作戰上的搭配，正在由相關兵監單位進行研討。

陸軍近期已經接收M1A2T戰車，將成為未來的裝甲主力，不過此次操演的CM11戰車以及波灣戰爭後購入的M60A3戰車都已服役超過30年，總數還有600到700輛舊型戰車後續服役的妥善及性能問題已然浮現，包括引擎動力系統、火砲及附加裝甲都亟待提升，陸軍司令部表示，各項武器裝備均前瞻敵情威脅、作戰任務、部隊編裝及武器效能等因素，完成整體運用規劃，確保戰力發揮。

陸軍春節加強戰備操演，陸航AH-64E阿帕契攻擊直升機支援地面部隊執行「重要目標應援作戰」。記者陳正興／攝影
陸軍春節加強戰備操演，陸航AH-64E阿帕契攻擊直升機支援地面部隊執行「重要目標應援作戰」。記者陳正興／攝影
陸軍春節加強戰備操演，由CM11勇虎戰車（前）搭配雲豹八輪甲車（後）演練「重要目標應援作戰。記者陳正興／攝影
陸軍春節加強戰備操演，由CM11勇虎戰車（前）搭配雲豹八輪甲車（後）演練「重要目標應援作戰。記者陳正興／攝影
陸軍春節加強戰備操演，陸航UH-60M黑鷹直升機支援地面部隊執行「重要目標應援作戰」。記者陳正興／攝影
陸軍春節加強戰備操演，陸航UH-60M黑鷹直升機支援地面部隊執行「重要目標應援作戰」。記者陳正興／攝影
陸軍春節加強戰備操演，陸航UH-60M黑鷹直升機支援地面部隊執行「重要目標應援作戰」。記者陳正興／攝影
陸軍春節加強戰備操演，陸航UH-60M黑鷹直升機支援地面部隊執行「重要目標應援作戰」。記者陳正興／攝影
陸軍春節加強戰備操演，演練運用干擾槍迫使敵方偵察無人機迫降。記者陳正興／攝影
陸軍春節加強戰備操演，演練運用干擾槍迫使敵方偵察無人機迫降。記者陳正興／攝影

M1A2T 戰車 陸軍

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