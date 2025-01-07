圖輯／春節加強戰備演練 陸空聯手火砲壓制入侵敵軍

國軍在春節期間落實戰備整備、戮力守護家園之精實戰力，第三作戰區上午配合國防部於湖口營區進行春節戰備演練，藉縮短距離方式，實施實戰化的「重要目標應援作戰」演練，充分展現各兵種協同作戰訓練成果，展現國軍春節期間保持嚴密的戰備態勢與全天候守護家園戰力。
本次演練模擬敵特攻對新竹地區重要目標襲擾，作戰區即啟動應變機制，電令地區戰備部隊遂行應援作戰任務，先後進行先制戰鬥、攻擊發起、包圍攻擊及戰場追擊等課目演練；戰備部隊接獲作戰命令後，首先監偵排運用無人機干擾槍，干擾敵無人機，後續以戰術型近程無人飛行載具對敵偵察，判明敵軍動態及主力所在位置，續以迫砲火力實施攻擊前準備射擊，以及陸航直升機及拖式飛彈的火力制壓，摧毀敵堅固設施。
隨後UH-6OM黑鷹直升機載運特戰分隊機降投入作戰掩護戰車與機步排等主力部隊發起攻擊；最後由地面部隊協同陸航分遣隊對潰退敵軍進行戰場追擊，在優勢火力壓制下，成功肅清入侵敵軍。
此次演練以「實戰化訓練」為核心，置重點於指揮管制、無人機應處、戰場情監偵、火力追擊及限制空間戰鬥等項目，除驗證部隊在現代化戰爭中快速應變與協同作戰能力外，更展示了近年來戰備整備優化成果，彰顯國軍在應對挑戰、提升戰力上的持續突破。
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