14架次共機越中線擾西南空域 國軍嚴密監控

數年前曾有特定立場人士宣稱，宋美齡生前曾經批評蔣經國是賣國賊，但這個賣國賊說法是無中生有。2024年9月，國史館將1992年楊西崑訪談紀錄出版，楊西崑還原美國與中華民國斷交後，對美交涉的過程，以及當時國民黨高層之間的恩怨糾葛。楊西崑表示，當年宋美齡批評的其實是他，而不是蔣經國。...

2025-01-07 07:30