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14架次共機越中線擾西南空域 國軍嚴密監控

中央社／ 台北7日電

國防部今天表示，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，14架次共機逾越台灣海峽中線侵擾西南空域，國軍嚴密監控與應處。

國防部上午發布共機艦動態，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲共機15架次（其中14架次逾越台灣海峽中線進入西南空域）及共艦8艘，持續在台海周邊活動。

國防部強調，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。

國防部 海峽中線

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