台船：造艦計畫一定不能斷

國造潛艦IDS計畫採取「二、三、二」三批建造，預算一次編或分段編列成爭議焦點。新上任的台灣國際造船公司董事長黃正弘說，對預算編列方式沒有意見，重點是造艦計畫一定要延續，不能中斷。台船總經理蔡坤宗說，就公司角度，還是較希望「一次編」。

蔡英文政府時期，曾任海軍司令、參謀總長、國安會諮委的黃曙光，以「潛艦小組召集人」頭銜領導計畫，隨著黃曙光淡出，台船董事長換人，IDS由誰擔任召集人？蔡坤宗說，「現在沒有召集人這個名詞」，回歸合約，國防部簽約後交海軍司令部，重大決策拍板定案當然就是海軍司令唐華上將負責，未來司令卸任，就由新司令決定。

黃正弘指出，原型艦海鯤號可望按預定計畫，四月出海測試，十一月交船。國民黨立委陳永康曾質疑十五年造艦期程難以達成，因為已服役的船必須定期返廠大修，卻未計算在內。

蔡坤宗說，公司已計畫建造一艘浮塢，預估二○二七至二○二八年完成，應足以因應所需。至於十五年期程能否彈性增加，台船會持續和立院、海軍討論。

陳永康先前也質疑海鯤艦海測再保險問題，蔡坤宗說，海鯤艦保險分兩種，一是艦體本身建造險，二是針對人員的保險，不論是建造或者海測期間，都在保險範圍之內；現在包括船東與中科院，都希望把人員險保額提高，因為潛艦試車風險比水面艦或商船更大，正在跟保險公司洽談。

另康定級巡防艦性能提升工程，傳有部分升級裝備遲遲未到，艦體鏽蝕補強問題也比當初預料更嚴重，蔡坤宗說，第一艘進行工程的承德艦，台船負責的工程已經完成；至於船體工程，確實需要追加預算，台船依合約與主合約商中科院討論，已有初步共識，但金額不能透露。

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