聽新聞
0:00 / 0:00

台船：造艦計畫一定不能斷

聯合報／ 記者程嘉文／台北報導
台船公司董事長黃正弘說，對國造潛艦預算編列方式沒有意見，重點是造艦計畫一定要延續，不能中斷。記者王勇超／攝影
台船公司董事長黃正弘說，對國造潛艦預算編列方式沒有意見，重點是造艦計畫一定要延續，不能中斷。記者王勇超／攝影

國造潛艦IDS計畫採取「二、三、二」三批建造，預算一次編或分段編列成爭議焦點。新上任的台灣國際造船公司董事長黃正弘說，對預算編列方式沒有意見，重點是造艦計畫一定要延續，不能中斷。台船總經理蔡坤宗說，就公司角度，還是較希望「一次編」。

蔡英文政府時期，曾任海軍司令、參謀總長、國安會諮委的黃曙光，以「潛艦小組召集人」頭銜領導計畫，隨著黃曙光淡出，台船董事長換人，IDS由誰擔任召集人？蔡坤宗說，「現在沒有召集人這個名詞」，回歸合約，國防部簽約後交海軍司令部，重大決策拍板定案當然就是海軍司令唐華上將負責，未來司令卸任，就由新司令決定。

黃正弘指出，原型艦海鯤號可望按預定計畫，四月出海測試，十一月交船。國民黨立委陳永康曾質疑十五年造艦期程難以達成，因為已服役的船必須定期返廠大修，卻未計算在內。

蔡坤宗說，公司已計畫建造一艘浮塢，預估二○二七至二○二八年完成，應足以因應所需。至於十五年期程能否彈性增加，台船會持續和立院、海軍討論。

陳永康先前也質疑海鯤艦海測再保險問題，蔡坤宗說，海鯤艦保險分兩種，一是艦體本身建造險，二是針對人員的保險，不論是建造或者海測期間，都在保險範圍之內；現在包括船東與中科院，都希望把人員險保額提高，因為潛艦試車風險比水面艦或商船更大，正在跟保險公司洽談。

另康定級巡防艦性能提升工程，傳有部分升級裝備遲遲未到，艦體鏽蝕補強問題也比當初預料更嚴重，蔡坤宗說，第一艘進行工程的承德艦，台船負責的工程已經完成；至於船體工程，確實需要追加預算，台船依合約與主合約商中科院討論，已有初步共識，但金額不能透露。

保險 海軍司令部 海鯤號

延伸閱讀

不讓設備、人力閒置 台船董座透露：已展開後續艦前置作業

台船：海鯤艦重量控制誤差0.5%內 絕對潛得下、浮得上

台船：尊重潛艦預算編列方式 重點是不能中斷

台船黃正弘：2026年拚轉盈 在手訂單估880億

相關新聞

台船：造艦計畫一定不能斷

國造潛艦IDS計畫採取「二、三、二」三批建造，預算一次編或分段編列成爭議焦點。新上任的台灣國際造船公司董事長黃正弘說，對...

台船：海鯤艦重量控制誤差0.5%內 絕對潛得下、浮得上

國造潛艦海鯤艦預計4月出海測試，針對外界曾指海鯤艦「潛不下去、浮不上來」，台船總經理蔡坤宗今天強調，海鯤艦的重量控制非常...

有地表最強戰車就免驚？ 國軍改良現役戰車問題一籮筐

天下不存在無敵的武器。M1A2性能強，但裝備導入、戰車升級後，國軍裝甲部隊面臨的問題，是108輛M1A2到手就可以高枕無憂？ M1A2入列，還有600輛至700輛舊型戰車的問題，仍待解決。例如，軍方發布的M60A3照片，車長槍塔頂部加裝鋼製格子網構成的籠型結構，砲塔側面與車身側面加裝格網，是為了預防無人機威脅。 資深記者程嘉文利用這篇文章告訴你，為何外界批評軍方弄出沒用的東西，反而增加被敵目視發現的機率？

國安局：中共加劇網攻我政府網站

國安局完成二○二四年度「中共網駭手法分析」與「中共爭訊傳散態樣分析」報告表示，去年我國政府網站平均每天遭侵擾二四○萬次，...

國安局：政府網站去年每天遭侵擾240萬次 比前年加倍

國安局最近完成「2024年中共網駭手法分析」報告，統計去年我國政府網站平均每天遭侵擾240萬次，是2023年的每日平均侵...

整理包／兵役延長實施細節一次看！月薪漲至26k 部隊訓練44周計畫曝光

蔡英文總統27日一早召開國安高層會議，確定拍板義務役延長為一年，相關方案也出爐。民國94年次出生的役男，未來將改回服役一年，月薪也從目前的6510元提高到26307元，113年1月1日開始實施。聯合新聞網整理出兵役改革的幾個重點帶你一文了解。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。