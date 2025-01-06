台船：海鯤艦重量控制誤差0.5%內 絕對潛得下、浮得上

國造潛艦海鯤艦預計4月出海測試，針對外界曾指海鯤艦「潛不下去、浮不上來」，台船總經理蔡坤宗今天強調，海鯤艦的重量控制非常準確，誤差在0.5%以內，絕對潛得下、浮得上，安全不會有問題。

台船今天舉行媒體見面會，台船董事長黃正弘表示，潛艦國造原型艦海鯤艦目前仍在泊港測試（HAT），4月會進行海上測試（SAT），預計今年11月會順利交艦給海軍。

至於是否會跟隨海鯤艦出海海試，黃正弘說，潛艦內部空間非常小，且海測時的艦上官兵與工程人員數量都受限制，假如屆時艦內仍有空間，「不排除參加」，但不會現在就爭取一定要在艦上，以避免壓縮到測試的工作空間。

針對後續7艘國造潛艦將採「2+3+2」批次建造，第一批擬先簽約前2艘，蔡坤宗表示，原因是隨著時代科技進步，加上海軍操作國造潛艦後也會給予回饋，預留第2批3艘有設計精進的空間；目前海鯤艦的設計符合海軍需求，所有裝備都經過FAT（廠方測試），並經過有潛艦建造經驗的國外技協認證。

潛艦重量控制攸關能否順利下潛與上浮，蔡坤宗說，海鯤艦去年2月從海昌工廠移至乾塢，7月出塢至1號碼頭進行泊港測試，目前又從1號碼頭浮移至乾塢，3次的重量控制都非常準確，誤差都在0.5%以內，絕對潛得下、浮得上，安全不會有問題。

蔡坤宗表示，海鯤艦下水時的浮塢是向中信造船租借，台船已決定要自建浮塢，國造潛艦若要大修或後續艦興建時都可使用浮塢，4000噸級水面艦也可使用，預計2027至2028年之間完成浮塢興建，時間大約是首艘後續艦下水之前。

媒體關注，目前潛艦國造的決策方式，是否與前潛艦國造專案召集人黃曙光辭任前相同。

黃正弘說明，台船就是跟海軍簽約並把潛艦建好，對口就是海軍，現在就體制來說「沒有召集人」，而海軍的重大決策、拍板等，就是現任海軍司令唐華上將，未來若唐華卸任就是新的司令。

至於台船建造海鯤艦是否虧錢，蔡坤宗不願正面回應，僅表示「不可能又要賺技術、賺名聲，又要賺大錢」，但這幾年下來，對於培植設計技術、觀念，以及培養本土廠商都非常有助益。

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