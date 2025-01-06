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台船：尊重潛艦預算編列方式 重點是不能中斷

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
去年2月27日，海鯤號離開浮塢，由拖船拖往台船乾塢，浮在海上的畫面首次曝光。記者劉學聖／攝影
去年2月27日，海鯤號離開浮塢，由拖船拖往台船乾塢，浮在海上的畫面首次曝光。記者劉學聖／攝影

台灣國際造船公司新董事長黃正弘今天與媒體茶敘，表示國造潛艦海鯤號可以按預定計畫，4月出海測試，11月交船。他並強調造艦計畫一定要持續，至於是否分階段編預算，或維持一次編，台船沒有意見，因為就簽約而言，本來就不可能一下子7艘，首批就是2艘。但若如立委馬文君說，海鯤全部測試好「之後」再編下階段計畫，這樣不可行，因為會導致中斷，時程延宕會非常嚴重。

黃正弘也證實， 在黃曙光之後，潛艦小組並沒有「召集人」頭銜。至於軍方現在是由誰負責？他回答，本案業主是海軍，當然就是司令，現在是唐華司令，未來唐華如果卸任，就是新司令。

記者問黃正弘，會不會如黃曙光當初承諾，陪同海鯤艦首度出海下潛？黃正弘回答：船上測試有很多必要人員，空間會非常限制，如果還有空間，自己當然樂意，但不會現在就說「我一定要上船」。

此外，立委陳永康曾質疑，目前海軍的15年造艦期程難以達成，因為已服役的船要定期返廠大修，並沒有計算在內。台船總經理蔡坤宗表示，計畫造一艘浮塢，預估2027至2028年完成，因此應該足以因應所需。至於是否彈性增加時程以減低風險？台船會持續和立院、海軍討論。

至於造海鯤艦到底是盈是虧？蔡坤宗說，國外造潛艦往往獲利率是20%，至少10%，但台船投入潛艦，並非以賺錢為考量。但對於記者追問是否貼錢，他表示不便公開。

海軍 海鯤號 潛艦

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