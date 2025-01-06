台灣海底電纜遭破壞 又疑為中國貨船拖錨所致

（德國之聲中文網）台灣海巡署周五接獲中華電信報案，指位於野柳東北方海域海底國際電纜損壞。中華電信稱，確認損壞後已立即改由其他海底電纜傳輸資料，不影響台灣內部通訊。

海巡署隨後表示，初步研判為航經該海域之喀麥隆籍「順興39」（SHUNXIN39）貨輪造成。

雖然該艘貨輪掛有喀麥隆國旗，但《金融時報》引述台灣官員說法報導稱，該貨輪在香港注冊，唯一登記的主管是中國公民郭文傑（Guo Wenjie，音譯）。另外，根據該艘貨輪的船舶自動識別系統（AIS）訊號及衛星數據的資料，「順興39」曾在電纜斷裂地點拖錨。

台國安官員質疑非單純事故

台灣官員稱，受損的海底電纜是連接台灣與美國西岸的「橫太平洋快速海纜系統」（Trans Pacific Express Cable System）一部分，由中華電信、美國AT&T、日本NTT、韓國電信、中國聯通等多國電信業者所有。

海巡署也已於當日下午將貨輪帶至基隆港外海進行外部檢查，並且透過無線電與船長通話，但由於天候惡劣，海巡無法登船。此外也由於事件發生後已拖太久，根據國際法規，海巡無法下令扣押貨輪，以進一步進行調查。

海巡署官員表示，由於無法訊問「順興39」號船長，因此已請求韓國有關單位協助調查。 「順興39」號下一站將停靠韓國釜山，預計幾天內抵達。

「順興39」自去年12月8日以來，就持續在台灣北部水域交錯航行。一名台灣國安官員告訴《金融時報》，這樣的航行方式暗示，此次電纜受損並非單純的事故。 「這是全球破壞海底電纜趨勢相當令人擔憂的另一個案例」，該官員並指出涉及相關案件的通常都是破舊船舶，類似於俄羅斯的「影子艦隊」船只。

中國貨輪被懷疑切斷歐洲海底電纜

目前，北京尚未對此事件做出正式回應。中國貨船被指造成國際水域的海底電纜損壞已發生多次。

2023年11月，香港貨櫃船“新新北極熊”號被懷疑拖錨導致波羅的海兩條海底電信電纜受損。

去年11月，波羅的海再有海底電纜被切斷，中國貨輪「伊鵬3號」因涉嫌造成破壞被瑞典調查。瑞典11月底請求中國配合調查，但強調沒有針對北京提出任何形式的「指控」。

德國國防部長皮斯托裡烏斯當時則認為，被切斷的電纜可能是「破壞活動」的結果。 「沒有人相信這些電纜是偶然被切斷。」

中國外交部當時否認對此事負有責任。中國外交部稱：「中國願意與相關國家合作，查明事實真相」，並強調中方一直要求中國籍船只嚴格遵守相關法規、「高度重視保護海底基礎設施安全」。

（綜合報道）

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