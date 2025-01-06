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國安局：中共加劇網攻我政府網站

聯合報／ 記者程嘉文／台北報導
國安局最近完成「2024年中共網駭手法分析」報告，統計去年我國政府網站平均每天遭到240萬次侵擾，是2023年的每日平均120萬次的兩倍。其中多數為中共網軍所為。路透
國安局最近完成「2024年中共網駭手法分析」報告，統計去年我國政府網站平均每天遭到240萬次侵擾，是2023年的每日平均120萬次的兩倍。其中多數為中共網軍所為。路透

國安局完成二○二四年度「中共網駭手法分析」與「中共爭訊傳散態樣分析」報告表示，去年我國政府網站平均每天遭侵擾二四○萬次，是前年的兩倍；網駭案件也增加兩成以上，其中目標成長最顯著者為通訊傳播領域。

至於傳播爭議性訊息，手段仍以臉書為主，較前年成長四成，但在影音、論壇、Ｘ（前稱推特）等平台的成長幅度，則高達一倍半至六倍以上，顯示配合國人社群平台使用習慣的改變。

國安局說，依據政府網際服務網「入侵偵測指標」統計，多數侵擾來自中共網軍，雖多已有效偵阻，仍凸顯侵擾態勢愈趨嚴峻。國安情報團隊去年掌握我國政府及民間網駭案件共計九○六起，比前年七五二起增長超過二成，其中政府機關比率占總數八成以上。分析中共網軍駭攻目標，增長最高的是通訊傳播領域，漲幅高達百分之六五○，其中主要為電信業，顯見這些領域已成為中共新興網駭重點。

國安局也表示，先前中共軍演期間，其網軍曾對我方交通及金融機構，發動「分散式阻斷服務攻擊」（DDoS），期強化騷擾效果，並擴大軍事威懾。中共亦結合民間駭客協力組織，對我製造業廠商進行駭攻，並竊取各國高科技新創產業的專利技術，圖謀經濟利益。另中共網軍以網駭手段竊取我國人士個資，於暗網及駭客論壇公開販售獲利，同時將這些洩密行為曝光，藉此發文批評政府網防不力，打擊我方國家威信。

爭議訊息方面，去年蒐報計二一五點萬則，超過前年的一三二點九萬則。最重要傳散平台仍是臉書，年增百分之四十；但在影音、論壇及Ｘ等平台傳散的漲幅更大，分別達百分之一五一、百分之六六四、百分之二四四，顯示年輕網民係主要投放目標，也反映社群平台使用習慣的改變。

中共 國安局

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