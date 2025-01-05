國安局：去年每日遭中共240萬次網駭 比112年增逾2倍

國安局今天發布「2024中共網駭手法分析」報告指出，政府服務網去年每天平均遭侵擾數為240萬次，較2023年日平均侵擾數120萬次增加逾2倍，多數為中共網軍所為，也在軍演期間發動攻擊，擴大軍事威懾。

國家安全局上午發布「2024中共網駭手法分析」，並提到，中共網軍對台灣的網路空間攻擊、竊資及侵擾不斷，且駭侵手法不斷翻新，為讓民眾了解網安威脅趨勢，因此近期完成此報告。

國安局表示，在趨勢發展部分，依據政府網際服務網「入侵偵測指標」統計，政府網際服務網去年每天平均遭侵擾數為240萬次，較2023年的日平均侵擾數120萬次增加逾2倍；，其中多數為中共網軍所為，雖多已有效偵阻，但仍凸顯整體網駭侵擾態勢愈趨嚴峻。

此外，國安情報團隊去年掌握政府及民間網駭案件計906案，相較2023年752案，增長比率逾2成，其中以政府機關比率最高，占整體總數逾8成。

經分析中共網軍駭攻目標，以通訊傳播領域（650%，主要為電信業）、交通（70%）及國防供應鏈（57%）增長最為顯著，顯見該等領域已成為中共新興網駭重點。

國安局分析，在駭侵手法部分，中共網軍鎖定政府機關網通設備漏洞設伏竊資，以「離地攻擊」（Living off-the-land）手法，躲避網防系統偵察，並針對公職人員電子郵件，發動社交工程等攻擊，企圖竊取機敏資訊。此外，中共以多元手段，對國防供應鏈及資服業者駭侵竊資，並透過進階持續性滲透、釣魚郵件、零時差漏洞、木馬病毒、後門程式等方式，駭攻設伏台灣公路、港務等關鍵基礎設施，企圖影響交通運輸秩序。

國安局指出，在中共軍演期間，其網軍對台灣交通及金融機構，發動「分散式阻斷服務攻擊」（DDoS），期強化騷擾效果，並擴大軍事威懾。

值得注意的是，中共亦結合民間駭客協力組織，運用勒索軟體等網路犯罪手法，對台灣製造業廠商遂行駭攻，以及對各國高科技新創產業竊取專利技術，圖謀獲取經濟利益；另中共網軍以網駭手段竊民眾個資，於暗網及駭客論壇公開販售獲利，遂行「駭侵及洩漏」（Hack & Leak），同時藉由社群網路論壇發文批評網防不力，打擊國家威信。

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