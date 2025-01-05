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4架次共機越中線擾台 國軍嚴密監控

中央社／ 台北5日電

國防部今天表示，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，4架次共機逾越台灣海峽中線侵擾北部、西南空域，以及共艦6艘，持續在台海周邊活動，國軍對此嚴密監控與應處。

國防部上午發布共機艦動態，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲5架次共機（其中4架次逾越台海中線侵擾北部、西南空域）及共艦6艘，持續在台海周邊活動。

國防部強調，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國防部也披露，中共將於1月7日在西昌衛星發射中心執行運載火箭發射，朝西太平洋方向飛行，將經過台灣防空識別區（ADIZ）。

台海 國防部

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