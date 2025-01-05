4架次共機越中線擾台 國軍嚴密監控

特戰分遣隊協助聯兵營執行破壞、滲透、潛伏、狙殺、擾亂，以及導引地空火力的特戰任務。美台軍事合作下，2024年特戰訓練部隊參與美國國民兵局舉辦的北方打擊演習（NORTHERN STRIKE），效果值得期待。 但為何部分特戰將領認為，特戰部隊承襲美軍遊騎兵部隊訓練，若被動地執行守橋顧路這類任務，對特戰部隊而言是大才小用？

2025-01-05 07:30