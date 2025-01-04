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濟陽級在台服役近30載 海軍蘭陽艦1月中除役

中央社／ 台北4日電

海軍濟陽級巡防艦蘭陽艦於1995年8月4日成軍服役，在海軍服役將近30年。知情人士證實，蘭陽艦即將在1月中旬於高雄新濱碼頭舉行除役儀式，之後拆除艦上火砲與雷達等裝備，轉為靶船用途。

海軍1990年代自美國接收8艘美國海軍退役的諾克斯級巡防艦（Knox class frigate），首艘艦為濟陽艦，於1993年10月6日成軍；諾克斯級過去曾是美軍高性能的反潛作戰艦艇，作戰運用以反潛為首要，其次是水面作戰及執行岸轟支援任務。

海軍引進濟陽級巡防艦後亦做為反潛主力艦，並在近年監控共艦任務扮演重要角色，但隨著濟陽級艦服役時間已久，船上設備老舊且面臨裝備商源消失問題，海軍已於2015年除役濟陽艦（舷號932）與海陽艦（舷號936），這2艦除役後拆除武器與雷達等裝備，改為靶船在演訓中被擊沉，充分達到「物盡其用」。

知情人士今天向中央社記者證實，考量裝備運用及維護不符成本等情況，蘭陽艦（舷號935）預計1月中在高雄新濱碼頭舉辦除役典禮，除役後將被拖往高雄旗津，拆除艦上火砲等武器與雷達裝備，再移交給後勤單位保管，蘭陽艦日後規劃將作為靶船使用。

海軍為因應諾克斯級日益老舊情況，曾向美國購買2艘派里級巡防艦，分別命名為銘傳艦與逢甲艦，2018年成軍；2艘派里級艦與海軍原8艘成功級艦相較，銘傳艦與逢甲艦的艦尾配置「拖曳式陣列聲納」，可減少艦體本身噪音干擾，更精準探測水下潛艦，讓反潛戰力大幅提升。

海軍 碼頭 美國

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