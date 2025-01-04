最後一次起動鍋爐巡弋 海軍蘭陽艦駛抵高雄準備除役
海軍現役反潛主力的濟陽級巡防艦，在濟陽艦（932）海陽艦（936）除役後，海軍預劃近期為同級艦蘭陽艦（935）舉行除役儀式。
蘭陽艦昨在高雄海域實施近海巡航，最後一次起動鍋爐，巡航後航進高雄新濱碼頭，準備實施除役儀式。
蘭陽號為前美國海軍希維斯艦（Joseph Hewes, FF 1078），由艾方戴爾（Avondale）造船廠建造，1970年3月下水，1971年4月成軍，1994年6月除役。中華民國海軍於1994年6月30日接收，1995年8月4日成軍，成為海軍第4艘濟陽級巡防艦，作為反潛重要戰具，現已在台服役31年，近年多次在東部海域和共艦對峙。艦齡雖老，但衛國戰備之姿從不遜色。
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