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要官兵比陳傑憲手勢 立委：賴總統狂蹭中華隊染指國軍

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
賴清德總統和國軍弟兄比出中華隊長陳傑憲招牌手勢，立委質疑賴總統為了蹭棒球，染指國軍。圖／翻攝賴清德臉書
賴清德總統和國軍弟兄比出中華隊長陳傑憲招牌手勢，立委質疑賴總統為了蹭棒球，染指國軍。圖／翻攝賴清德臉書

賴清德總統昨天在臉書發文，興安專案首次「旅級」全營區整建工程完工啟用，並和國軍官兵比出世界棒球12強賽中，中華隊隊長陳傑憲的招牌手勢。立委馬文君說，賴總統狂蹭中華隊，但要國軍弟兄跟著比，操作過頭。

馬文君說，陳傑憲之所以比這個手勢，是有感於我們的體育代表隊無法以「台灣」為名。但賴清德總統卻是內外交迫，才狂蹭中華隊。除了巴著12強世界冠軍選手不說，還把陳傑憲擊出全壘打後的招牌手勢，變成賴清德個人與民進黨的政治符碼。

對於賴清德的作法，馬文君說，民眾自有公評，她也無意多說什麼，賴總統卻把這手勢帶進國軍營區，要國軍弟兄跟著比，未免操作過頭了。

陳傑憲比出這個手勢，是有感於體育代表隊無法以「台灣」為名。但中華民國國軍，有這個問題嗎？中華民國國軍，有名有姓有歷史，頭上有國徽，臂上有國旗，比這個手勢是要表達什麼？兩岸日益緊張，國軍此刻最不需要的，就是政客無謂的干擾與操作，三軍統帥，別把國軍當道具。

中華隊世界12強賽中奪冠，中華隊隊長陳傑憲手勢成為經典。圖／聯合報系資料庫
中華隊世界12強賽中奪冠，中華隊隊長陳傑憲手勢成為經典。圖／聯合報系資料庫

世界棒球12強 國軍 手勢 賴清德 陳傑憲 馬文君

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