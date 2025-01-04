因應共軍灰帶作戰 國防部為油料、通資申請動支預備金

共軍去年對我發動「2024聯合利劍A、B」戰備戰巡軍事圍台行動，機艦並持續在台灣周邊空海域騷擾。國軍為應對共軍灰色地帶行動，油料經費不足，向行政院申請動支16億6000萬元第二預備金支應戰備行動。

中共2日甫發動今年第一波「聯合戰備警巡」，派遣多批機艦出海演習，國防部統計，當日全天發現24架共機、7艘共艦出海活動。國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。機艦油料、監偵資源持續消耗。

行政院日前函立法院，為國防部所屬辦理油料採購經費不敷，動支2025年度中央政府總預算第二預備金16億6000萬元支應。請立法院查照。

國防部同時函立法院，罕見為所屬2024年度預算「後勤及通資業務」科目所需業務費，申請動支第一預備金計新台幣8億1400萬元，已經行政院主計總處同意備案，請立法院查照。

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