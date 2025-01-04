5共機7共艦出海擾台 國軍嚴密監控

國防部公布中共解放軍在台海最新動態，從昨天到今天清晨為止，發現5架次中共軍機、7艘共艦持續在台海周邊活動。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

國防部統計，從昨（3）日清晨到今（4）日清晨6時為止，共計偵獲共機5架次、共艦7艘持續在台海周邊活動，其中3架次共機曾跨越海峽中線進入西南空域活動。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午8時36分到下午1時23分為止，發現中共戰機4架在台海中線沿線活動，其中2架曾在北部空域逾越中線。

西南空域方面，昨天下午3時49分至晚間8時07分，也曾發現中共輔戰機1架次進入我西南空域，在我方西南空域活動。

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