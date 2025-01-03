賴總統視導海鋒第一大隊 聽取主戰車堡機動車輛簡報
總統賴清德今天赴台中視導海軍海鋒第一大隊，海軍海鋒大隊是海軍岸置反艦飛彈部隊，近年擴編為第一大隊、第二大隊，未來包含國造雄二、雄三飛彈與美製魚叉飛彈，海軍將有超過上千枚的岸置反艦飛彈。
賴總統今天先赴台中清水營區，視導海軍海鋒第一大隊，了解主戰車堡及聽取機動車輛的性能介紹，隨後前往陸軍清泉崗營區主持營舍完工啟用典禮，並視導官兵休閒室及寢室，中午與國軍重要幹部及官兵代表會餐。
賴總統致詞感謝國軍官兵，不分晝夜、堅守崗位、捍衛國土、守護主權，而守護國家、保衛人民，是國軍最重要的使命。
海軍海鋒大隊是海軍岸置反艦飛彈部隊，目前裝備雄風二型、三型反艦飛彈，國軍已向美國軍購100套岸置魚叉飛彈海岸防禦系統（Harpoon Coastal DefenseSystems，HCDS），包括400枚RGM-84L-4魚叉II型地面發射飛彈，預計在2028年全數到位，連同海軍透過海空戰力提升計畫採購特別預算持續增購的雄二及雄三系列飛彈，未來海軍將擁有上千枚各式岸置反艦飛彈。
海軍海鋒大隊近年因應國造武器量產，已擴編成海鋒第一大隊、海鋒第二大隊，擴編計畫仍在進行中。
知情人士去年曾告訴中央社記者，為強化制海戰力，海軍將成立濱海作戰指揮部，納編海鋒各大隊、飛彈快艇部隊、海洋監偵指揮部等單位，規劃2025年成立，藉由綿密反艦飛彈火網嚇阻敵方。
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