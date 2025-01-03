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日媒：川普稱台灣國防支出不夠 李文忠認同籲增軍費

中央社／ 台北3日綜合外電報導
圖為台灣採購的M1A2戰車。圖／國防部提供
圖為台灣採購的M1A2戰車。圖／國防部提供

國防部智庫「國防安全研究院」執行長李文忠接受「日經亞洲」（Nikkei Asia）訪問時表示，他支持美國總統當選人川普認為台灣應增加軍費的主張，並呼籲政府和反對陣營克服預算僵局。

李文忠接任國防安全研究院執行長後首次接受外媒採訪，他告訴「日經亞洲」：「川普施加的壓力只是部分原因。基本上，考量到台灣正面臨來自中國日益加劇的威脅，我國應該大幅增加國防支出。」

李文忠認為，「以台灣國防預算占國內生產毛額（GDP）的比例來看，川普主張提高至10%，而川普昔日任內的國安顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）認為至少要有5%。我認為川普是認真的。重點不在於具體的百分點，而是基於台海防衛需求顯著提高軍事預算」。

考量到他的影響力，以及與總統賴清德來自民進黨相同派系，李文忠的言論明確傳達總統賴清德政府強化國防的決心。

前不久，中國進行了台灣所稱的數十年來最大規模海上部署；而此刻李文忠發表這項評論，距離川普1月20日重返白宮也僅剩數週的時間。外界預期，川普會要求台灣為自身防衛付出更多努力。

李文忠提到：「韓國的國防支出占GDP3%，以色列曾高達4.5%，且今年將達到6.5%。我們不必和正遭受侵略的烏克蘭相比，但其鄰國波蘭的占比是5%。」他指出，台灣面臨的威脅甚至更大，而台灣目前的國防預算占比僅約2.5%。

李文忠說：「我個人認為川普說得對。台灣應該增加國防支出，我們應當在今年做到。」

但執政黨民進黨面臨來自立法院多數黨國民黨領導的反對派聯盟的阻力。國民黨對於國防支出抱持不同的看法。

國民黨立委徐巧芯近期在「台灣外國記者會」（Taiwan Foreign Correspondents' Club）的一次討論中表示：「世界上哪個國家的國防預算占GDP的10%？沒有。5%已經是極限，3%對我們來說已經偏高。」

國防預算 川普 李文忠

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