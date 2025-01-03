「0102事件」5周年 顧立雄獻花紀念沈一鳴等8殉職將士

2020年1月2日，已故參謀總長沈一鳴率領聯參視察部隊行程中不幸失事殉職，今年是「0102事件」5周年，軍方近期陸續舉辦紀念活動，國防部長顧立雄昨天也赴國防部前的0102紀念專區，向沈一鳴及殉職人員獻花致意。

空軍UH-60M黑鷹直升機於2020年1月2日失事，造成沈一鳴等8名將士殉職。青年日報報導，顧立雄昨天率參謀總長梅家樹、副部長柏鴻輝、徐衍璞等高階將領及官兵代表，向將士們獻花，緬懷沈一鳴等8位將士，用簡單隆重的方式，傳達對殉職將士的不捨，並對他們以生命捍衛家園的精神，表達感佩；沈一鳴的親友也到場獻花致意，表達追悼思念，多位當年軍中人士也在網路貼文緬懷沈一鳴。

2020年1月2日正逢過年前夕，沈一鳴上將率聯參官員共13人，搭乘空軍救護隊黑鷹直升機前往蘇澳海軍基地慰問，起飛不久後由於天候不佳、雲層驟變未能及時拉高，在海拔約4000呎（約1219公尺）的烏來山區觸地失事，造成沈一鳴、總士官長韓正宏、正駕駛葉建儀、副駕駛劉鎮富、機工長許鴻彬、政戰局副局長于親文、情報次長室助理次長洪鴻鈞、總長室參謀黃聖航等8人殉職，時任通信參謀次長曹進平中將等5人生還獲救。

0102事件後，國防部於同年在國防部外（北安路、崇實路口）設置「0102殉職將士紀念專區」，紀念殉職的8名人員。 「0102事件」5周年，國防部於「0102殉職將士紀念專區」獻花紀念已故參謀總長沈一鳴等8位殉職將士。圖／國防部發言人臉書

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