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海巡署安平級艦113年射擊雄三飛彈 驗證平戰轉換

中央社／ 台北3日電

國防部送交立法院報告指出，為驗證平戰轉換作戰任務訓練成果，海巡署配合海軍民國113年度各項聯合作戰計畫演練，派出海巡安平級艦共5艘次參演，並配合海空軍精準武器射擊訓練時機，由海巡安平級艦發射1枚雄三反艦飛彈。

國防部近期向立法院送交「海巡艦艇加裝戰時武器系統」113年度書面報告，報告單位為海軍司令部。報告指出，國防部於作戰時期因軍事需要，依法呈請行政院許可後，將海巡署及所屬機關納入海軍62特遣部隊作戰運用，並依「台澎防衛作戰國軍戰備規定」遂行制海作戰任務。

報告指出，海巡艦隊分署戰時任務是執行各要港周邊暨海上偵巡區警戒巡弋、擔任海上傷患後送、緊急救護及物資運送與海軍兵力共同遂行聯合制海，以支援國軍作戰；海軍與海巡署依「海巡安平級巡防艦加強戒備報到整備實施計畫」，執行海巡安平級艦聯合作戰訓練、戰備整備、後勤整備及海巡艦艇戰時武器加裝作業規劃，並於各項演訓中驗證。

報告提到，為使海巡艦艇戰時納入國軍作戰序列時，可以迅速遂行作戰任務，規劃海巡艦艇納入海軍年度精實訓練、海強操演、海空軍精準武器射擊及漢光演習等任務，藉共同演訓提升雙邊作戰互通性。

針對演訓成果，報告提及，海巡署配合海軍113年度各項聯合作戰計畫演練，檢派海巡安平級艦計5艘次參演，並配合海空軍精準武器射擊訓練時機，由海巡安平級艦發射雄三飛彈1枚。

此外，海軍於報告指出，依據海軍司令部與海巡署簽署的「海上任務綜合支援協定書」，海軍支援海巡人員所需教育訓練能量，提供技術學校相關教育訓練流路計231班次，藉專業教育訓練強化海巡人員海上作戰實務與專業能力，並建立共同作戰概念，海巡署113年度計參訓「海巡損管班」等10班次，完訓142人次。

國防部 海巡署 海軍司令部

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