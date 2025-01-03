顧立雄獻花追思黑鷹失事殉職將士 緬懷衛國奉獻
空軍UH-60M黑鷹直升機於民國109年1月2日失事，造成前參謀總長沈一鳴上將等8名將士殉職，國防部同年設置「0102殉職將士紀念專區」。國防部長顧立雄昨天率高階幹部，前往紀念專區獻花致祭，表達心中的無限崇敬與緬懷。
青年日報今天報導，顧立雄昨天率參謀總長梅家樹上將、副部長柏鴻輝、徐衍璞上將等高階將領及官兵代表，向將士們獻花，緬懷敬愛的沈一鳴等8位將士，用簡單隆重的方式，傳達對殉職將士的不捨，並對他們以生命捍衛家園的精神，表達感佩之意；沈一鳴的親友也到場獻花致意，表達深切的追悼思念。
國防部109年在國防部外（台北市北安路、崇實路口）設置「0102殉職將士紀念專區」，紀念109年1月2日空軍黑鷹直升機失事殉職的沈一鳴、總士官長韓正宏、正駕駛葉建儀、副駕駛劉鎮富、機工長許鴻彬、政戰局副局長于親文、情報次長室助理次長洪鴻鈞、總長室參謀黃聖航等8位將士。
報導指出，國防部此後每年皆會舉辦獻花緬懷儀式，以紀念殉職將士戮力從公、為國家犧牲奉獻的行誼，並延續全國軍民的永懷追思。
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