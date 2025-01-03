快訊

中職／「111」重砲連線 朱育賢穿龍袍挑「11」有熟悉的應援曲

李玉璽認愛了！IG出遊照洩端倪 和張兆志前妻許允樂「交往中」

柯文哲再遭羈押！陳佩琪憔悴現身 帶保暖衣物、零用金赴北所

顧立雄獻花追思黑鷹失事殉職將士 緬懷衛國奉獻

中央社／ 台北3日電
國防部長顧立雄2日率高階幹部，前往「0102殉職將士紀念專區」獻花致祭。（軍聞社提供）中央社
國防部長顧立雄2日率高階幹部，前往「0102殉職將士紀念專區」獻花致祭。（軍聞社提供）中央社

空軍UH-60M黑鷹直升機於民國109年1月2日失事，造成前參謀總長沈一鳴上將等8名將士殉職國防部同年設置「0102殉職將士紀念專區」。國防部長顧立雄昨天率高階幹部，前往紀念專區獻花致祭，表達心中的無限崇敬與緬懷。

青年日報今天報導，顧立雄昨天率參謀總長梅家樹上將、副部長柏鴻輝、徐衍璞上將等高階將領及官兵代表，向將士們獻花，緬懷敬愛的沈一鳴等8位將士，用簡單隆重的方式，傳達對殉職將士的不捨，並對他們以生命捍衛家園的精神，表達感佩之意；沈一鳴的親友也到場獻花致意，表達深切的追悼思念。

國防部109年在國防部外（台北市北安路、崇實路口）設置「0102殉職將士紀念專區」，紀念109年1月2日空軍黑鷹直升機失事殉職的沈一鳴、總士官長韓正宏、正駕駛葉建儀、副駕駛劉鎮富、機工長許鴻彬、政戰局副局長于親文、情報次長室助理次長洪鴻鈞、總長室參謀黃聖航等8位將士。

報導指出，國防部此後每年皆會舉辦獻花緬懷儀式，以紀念殉職將士戮力從公、為國家犧牲奉獻的行誼，並延續全國軍民的永懷追思。

國防部 殉職 沈一鳴

延伸閱讀

共機情資不透明？顧立雄：是兩難 會滾動檢討

防自殺型無人機 陸軍戰車加裝「防護柵欄」首曝光

海鯤艦預期11月可依約交船 顧立雄否認郭璽說法

中華隊返台戰機伴飛 顧立雄：鼓舞讓國人感到振奮、感動的時刻

相關新聞

顧立雄獻花追思黑鷹失事殉職將士 緬懷衛國奉獻

空軍UH-60M黑鷹直升機於民國109年1月2日失事，造成前參謀總長沈一鳴上將等8名將士殉職，國防部同年設置「0102殉...

影／清泉崗營區新建設施啟用 賴清德：提升官兵歸屬感

賴清德總統今天前往位於台中市大雅區陸軍十軍團，主持「清泉崗營區官兵生活設施新建工程完工啟用典禮」，他在致詞時表示，為改善...

陸軍清泉崗營區啟用 賴總統：持續提升整體服役環境

賴總統3日上午前往台中勗勉「海軍海鋒第一大隊」暨主持「陸軍清泉崗營區完工啟用典禮」。賴總統感謝國軍不分晝夜、堅守崗位、捍...

支應海虎艦案等增額撫卹 國防部動用一備金9千萬元

國防部近日函立法院查照表示，為該部所屬2024年度預算「退休撫卹」科目所需人事費申請動支第一預備金計新台幣9000萬元，...

納入海軍所有年度操演 海巡艦隊分署成第二海軍

海軍司令部函送「海巡艦艇加裝戰時武器系統」2024年度書面報告向立法院表示，海軍與海巡艦艇正致力於雙邊情監偵共享，並培養...

共軍今年首波聯合戰備警巡 24共機7共艦出海擾台

中共昨天發動今年第一波「聯合戰備警巡」派遣多批機艦出海演習，國防部統計，昨天全天發現24架共機、7艘共艦出海活動。國軍運...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。