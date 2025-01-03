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影／清泉崗營區新建設施啟用 賴清德：提升官兵歸屬感

攝影中心／ 記者黃仲裕／台中即時報導
賴清德總統（中）在國安會秘書長吳釗燮（左）及國防部長顧立雄（右）的陪同下，前往陸軍十軍團，主持清泉崗營區官兵生活設施新建工程完工啟用，並與國軍官兵共進午餐。記者黃仲裕／攝影
賴清德總統（中）在國安會秘書長吳釗燮（左）及國防部長顧立雄（右）的陪同下，前往陸軍十軍團，主持清泉崗營區官兵生活設施新建工程完工啟用，並與國軍官兵共進午餐。記者黃仲裕／攝影

賴清德總統今天前往位於台中市大雅區陸軍十軍團，主持「清泉崗營區官兵生活設施新建工程完工啟用典禮」，他在致詞時表示，為改善官兵生活品質，前總統蔡英文特別推動興安專案，投入預算，執行營舍新建計畫。

賴清德說，新建營舍的完成，可以增加國軍弟兄對軍隊的歸屬感，在保家衛國上，付出更大心力。值得一提的是，建築群為首件供旅級單位駐用之新建工程，並榮獲「公共工程品質優良獎 建築工程類-第一級」殊榮，是國軍營舍改建計畫中，具規模性及指標性的工程代表作。

十軍團表示，清泉崗這座營區歷史悠久，部分營舍已經使用超過60年；為了改善國軍官兵生活，政府投入預算，積極推動「興安專案」並結合官兵實際需求，秉「機能完整、安全實用、健康舒適、節能環保」，執行營舍新建計畫。

賴清德總統說，我們是追求有實力的和平，熱愛自由民主生活的國家，國軍永遠是國家的後盾，維護人民安全的穩定力量，「守護國家、保衛家園」更是國軍最重要的職責。

賴清德總統今天前往陸軍十軍團，主持清泉崗營區官兵生活設施新建工程完工啟用，並與國軍官兵共進午餐。記者黃仲裕／攝影
賴清德總統今天前往陸軍十軍團，主持清泉崗營區官兵生活設施新建工程完工啟用，並與國軍官兵共進午餐。記者黃仲裕／攝影

國軍 清泉崗 賴清德

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