快訊

中共不放過貪官 重開殺戒首位「死立執」曝光

提變更議程改選立院院長 柯建銘：非罷免韓國瑜不可

與警衛處對峙5小時未果！韓公調處宣布：暫停執行尹錫悅逮捕令

聽新聞
0:00 / 0:00

支應海虎艦案等增額撫卹 國防部動用一備金9千萬元

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
海軍海虎軍艦。圖／本報資料照
海軍海虎軍艦。圖／本報資料照

國防部近日函立法院查照表示，為該部所屬2024年度預算「退休撫卹」科目所需人事費申請動支第一預備金計新台幣9000萬元，業經行政院主計總處同意備案。此案源頭之一是海虎軍艦3名士官落水失蹤案所需相關撫卹。

2023年12月21日，海軍海虎潛艦在小琉球附近海域值勤時，為回收意外釋出的定位浮標，指派6名官兵上甲板執行回收作業，卻因湧浪過大導致6名官兵落海，其中3名官兵獲救，另有3名士官失蹤，其中有殉職士官家有幼女。國防部日前表示，調整3類國軍殉職撫卹措施，追溯自2023年7月1日施行，海虎潛艦落海事件也適用。

國防部曾報告表示，為落實亡故官兵遺有未成年子女的生活照顧，使遺族獲得老年生活基本經濟安全，調整現行死亡撫卹給與標準，並完備軍人撫卹制度的相關規定。國防部因此擬具軍人撫卹條例第13條、第21條及第40條條文修正草案送立法院審議。內容建議軍人因作戰、演習訓練或搶救災害而死亡之未成年子女每月再加發撫卹金。

國防部指出，這項「亡故官兵未成年子女加發撫卹金」是對所有亡故官兵遺有未成年子女，每人每月加發撫卹金至成年；另「軍人因作戰演訓或救災死亡者未成年子女再加發撫卹金」是對殉職官兵遺有未成年子女，除發給前述加發撫卹金外，每人每月再加發撫卹金至成年。

國防部近日再向立法院報告表示，2023年6月9日總統華總一義字第11200049001號令公布「軍人撫卹條例修正第13條、第21條及第40條條文」，增訂3項撫卹措施，並經行政院於2024年10月24日核定施行溯自2023年7月1日。今年度預算無法滿足，因此亟需預算挹注。以利全案推展順遂。此案符合預算法第22條及第64條規定。所需人事費申請動支第一預備金計新台幣9000萬元。

國防部 海虎

延伸閱讀

共軍今年首波聯合戰備警巡 24共機7共艦出海擾台

中共31機艦台海周邊活動 國軍嚴密監控與應處

年初就來亂 共軍「聯合戰備警巡」 一上午22共機出海

22架次共機上午出海活動 18架次越中線擾台

相關新聞

支應海虎艦案等增額撫卹 國防部動用一備金9千萬元

國防部近日函立法院查照表示，為該部所屬2024年度預算「退休撫卹」科目所需人事費申請動支第一預備金計新台幣9000萬元，...

納入海軍所有年度操演 海巡艦隊分署成第二海軍

海軍司令部函送「海巡艦艇加裝戰時武器系統」2024年度書面報告向立法院表示，海軍與海巡艦艇正致力於雙邊情監偵共享，並培養...

共軍今年首波聯合戰備警巡 24共機7共艦出海擾台

中共昨天發動今年第一波「聯合戰備警巡」派遣多批機艦出海演習，國防部統計，昨天全天發現24架共機、7艘共艦出海活動。國軍運...

對準年輕網民…國安局：中共傳布網路爭議訊息 全年215萬則

國安局今天公布「2024年中共爭訊傳散態樣分析」，國安局指出，去年蒐集到網路爭議訊息215萬9000則，超過2023年的...

中共31機艦台海周邊活動 國軍嚴密監控與應處

國防部表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機24架次，其中18架次共機逾越台灣海峽中線進入北部、西南及東部空域，及...

抗戰勝利80年／日軍劫我平海艦主砲 戰後追回下落成謎

民國114（2025）年是抗日戰爭勝利80周年，海軍司令部印製桌曆使用甯海軍艦圖片，紀念海軍官兵抗戰期間不畏犧牲。海艦與姊妹艦平海軍艦，都在抗戰初期在長江水域，遭日本海軍戰機轟炸沉沒，而日軍擄獲2艦後，拆下了平海艦主砲， 保存在日本廣島附近的江田島，戰後由中華民國政府追回。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。