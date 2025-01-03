支應海虎艦案等增額撫卹 國防部動用一備金9千萬元

國防部近日函立法院查照表示，為該部所屬2024年度預算「退休撫卹」科目所需人事費申請動支第一預備金計新台幣9000萬元，業經行政院主計總處同意備案。此案源頭之一是海虎軍艦3名士官落水失蹤案所需相關撫卹。

2023年12月21日，海軍海虎潛艦在小琉球附近海域值勤時，為回收意外釋出的定位浮標，指派6名官兵上甲板執行回收作業，卻因湧浪過大導致6名官兵落海，其中3名官兵獲救，另有3名士官失蹤，其中有殉職士官家有幼女。國防部日前表示，調整3類國軍殉職撫卹措施，追溯自2023年7月1日施行，海虎潛艦落海事件也適用。

國防部曾報告表示，為落實亡故官兵遺有未成年子女的生活照顧，使遺族獲得老年生活基本經濟安全，調整現行死亡撫卹給與標準，並完備軍人撫卹制度的相關規定。國防部因此擬具軍人撫卹條例第13條、第21條及第40條條文修正草案送立法院審議。內容建議軍人因作戰、演習訓練或搶救災害而死亡之未成年子女每月再加發撫卹金。

國防部指出，這項「亡故官兵未成年子女加發撫卹金」是對所有亡故官兵遺有未成年子女，每人每月加發撫卹金至成年；另「軍人因作戰演訓或救災死亡者未成年子女再加發撫卹金」是對殉職官兵遺有未成年子女，除發給前述加發撫卹金外，每人每月再加發撫卹金至成年。

國防部近日再向立法院報告表示，2023年6月9日總統華總一義字第11200049001號令公布「軍人撫卹條例修正第13條、第21條及第40條條文」，增訂3項撫卹措施，並經行政院於2024年10月24日核定施行溯自2023年7月1日。今年度預算無法滿足，因此亟需預算挹注。以利全案推展順遂。此案符合預算法第22條及第64條規定。所需人事費申請動支第一預備金計新台幣9000萬元。

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