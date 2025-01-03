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納入海軍所有年度操演 海巡艦隊分署成第二海軍

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
海巡署現已多艘750噸型的安平級艦服役，圖為以台北港為母港的淡水艦，展示艦上鎮海火箭彈系統靈活的迴旋射角。記者洪哲政／攝影
海巡署現已多艘750噸型的安平級艦服役，圖為以台北港為母港的淡水艦，展示艦上鎮海火箭彈系統靈活的迴旋射角。記者洪哲政／攝影

海軍司令部函送「海巡艦艇加裝戰時武器系統」2024年度書面報告向立法院表示，海軍與海巡艦艇正致力於雙邊情監偵共享，並培養共同作戰默契。海巡署2024年度參訓海運舉行的「海巡損管班」等10班次，完訓142人次，去年也由安平級艦射擊一枚雄三反艦飛彈。海巡艦艇納入海軍年度精實訓練、海強操演、海空軍精準武器射擊及漢光演習等任務，藉共同演訓提升雙邊作戰互通性。

報告指出，國防部於作戰時期因軍事需要，依國防法第4條規定「作戰時期國防部得因軍事需要，陳請行政院許可，將其他依法成立之武裝團隊，納入作戰序列運用之」。陳請行政院許可後，將海洋委員會海巡署及所屬機關機構，納入海軍62特遣部隊作戰運用，並依「台澎防衛作戰國軍戰備規定」，遂行制海作戰任務。

海軍司令部說，海巡艦隊分署戰時任務是執行各要港周邊及海上偵巡區警戒巡弋、擔任海上傷患後送、緊急救護及物資運送與海軍兵力共同遂行聯合制海，以支援國軍作戰。

司令部表示，海軍所屬單位與海洋委員會海巡署艦隊分署，依「海巡安平級巡防艦加強戒備報到整備實施計畫」，執行海巡安平級巡防艦聯合作戰訓練、戰備整備、後勤整備及海巡艦艇戰時武器加裝作業規劃，並於各項演訓中驗證。

司令部說，依海軍司令部與海洋委員會海巡署簽署的「海上任務綜合支援協定書」，海軍支援海巡人員所需教育訓練能量，提供技術學校相關教育訓練流路計231班次，藉專業教育訓練強化海巡人員海上作戰實務與專業能力，並建立共同作戰概念，海巡署2024年度計參訓「海巡損管班」等10班次，已完訓142人次。

司令部表示，為使海巡艦艇戰時納入國軍作戰序列時，可迅速遂行作戰任務，規劃海巡艦艇納入海軍年度精實訓練、海強操演、海空軍精準武器射擊及漢光演習等任務，藉共同演訓提升雙邊作戰互通性。而海巡署配合海軍2024年度各項聯合作戰計畫演練，已檢派海巡安平級艦計5艘次參演，並配合海空軍精準武器射擊訓練時機，由海巡安平級艦射擊1枚雄三飛彈。

司令部說，為對應中共與我周邊海域襲擾及灰色地帶應處，未來將致力於雙邊情監偵共享，並培養共同作戰默契，以有效提升國軍整體制海作戰能力。海軍將持續規劃並推動海軍與海巡署戰訓交流，納編海巡艦艇共同執行各項重大演訓，強化平戰轉換訓練，藉此提升整體海上作戰能量。

海巡署 海軍司令部 漢光演習

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