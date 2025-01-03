共軍今年首波聯合戰備警巡 24共機7共艦出海擾台

中共昨天發動今年第一波「聯合戰備警巡」派遣多批機艦出海演習，國防部統計，昨天全天發現24架共機、7艘共艦出海活動。國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

國防部昨天表示，偵獲中共殲-16、空警-500等各型主、輔戰機及無人機出海偕同共艦執行聯合戰備警巡，國防部今天公布解放軍在台海最新動態，從昨（2）日清晨到今（3）日清晨6時為止，共計偵獲共機24架次、共艦7艘持續在台海周邊活動，其中18架共機曾跨越海峽中線進入北部、西南及東部空域活動。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午7時06分到下午4時24分為止，發現中共戰鬥機、輔戰機及無人機計13架次在台海中線活動，其中9架次曾逾越台海中線，進入我北方及西南空域，並有共機繞經台灣南部至東部外海活動。

同時從昨天上午7時33分至下午1時11分，在西南空域也偵獲中共戰鬥機、輔戰機及無人機9架次，同時也有共機由此空域繞經台灣南部，至東部外海活動。

另外，昨天上午8時23分到11時23分也發現中共2架輔戰機出現在我北方空域，並在防空識別區邊緣外徘徊。

國防部表示，共軍發動今年第一波聯合戰備警巡，從昨天到今天清晨為止，共計偵獲共機24架次、共艦7艘在台海周邊活動。圖／國防部提供

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