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中共31機艦台海周邊活動 國軍嚴密監控與應處

中央社／ 台北3日電
國防部公布中共解放軍在台海最新動態，從昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機24架次，其中18架次共機逾越台灣海峽中線進入北部、西南及東部空域，及偵獲共艦7艘，總計中共31機艦持續在台海周邊活動。圖／國防部提供
國防部公布中共解放軍在台海最新動態，從昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機24架次，其中18架次共機逾越台灣海峽中線進入北部、西南及東部空域，及偵獲共艦7艘，總計中共31機艦持續在台海周邊活動。圖／國防部提供

國防部表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機24架次，其中18架次共機逾越台灣海峽中線進入北部、西南及東部空域，及偵獲共艦7艘，總計中共31機艦持續在台海周邊活動，國軍嚴密監控與應處。

國防部昨天中午指出，昨天上午陸續偵獲22架次共機出海活動，其中18架次逾越台灣海峽中線及其延伸線，進入台灣北、中部及西南、東部空域，配合共艦執行「聯合戰備警巡」。

國防部今天公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，昨天上午7時6分至下午4時24分，在台灣海峽空域偵獲中共13架次主、輔戰機及無人機，其中9架次逾越海峽中線，部分共機逾越中線後進入西南、東部空域。

國軍另於昨天上午7時33分至下午1時11分於海峽中線延伸線以東的台灣西南空域偵獲中共9架次主、輔戰機及無人機，部分共機自西南空域一路飛行至東部空域。

國軍於昨天上午8時23分至上午11時23分於台灣北部空域偵獲中共2架次輔戰機。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

中共 共機擾台 國防部 海峽中線

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