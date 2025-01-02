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退役少將劉慶元 接任退輔會駐美組長

中央社／ 台北2日電

為加強台美退伍軍人交流合作，退輔會於民國111年開始派員駐美，派駐於駐美代表處退伍軍人事務組；據了解，首任組長倪邦臣任期屆滿，畢業於美國維吉尼亞軍校的退役少將劉慶元本週已啟程赴美接任組長職務，持續推動交流。

為拓展退伍軍人事務的外交工作，並提升海外榮民僑胞的服務，退輔會推動修正「國軍退除役官兵輔導委員輔導會會組織法」修正案，於110年4月經立法院會三讀通過，退輔會可依業務需要派遣駐外人員。

退輔會於111年1月首度派員駐美，選定簡任官及薦任官各一位，派駐於台灣駐美國代表處「退伍軍人事務組」，首任組長倪邦臣為陸軍退役少將，曾任台南榮家副主任、退輔會參事，首任專員為海軍退役上校程國峰。

據了解，退輔會派駐國外的任期為3年一任，接替倪邦臣的組長職為陸軍退役少將劉慶元，已於本週啟程赴美與倪邦臣進行交接，接續推動台美兩國退伍軍人事務交流合作，以及輔導海外榮光會的責任。

據悉，劉慶元曾擔任國防部整評司國防淨評估處處長，就讀陸軍官校期間選送赴美國維吉尼亞軍校就讀，軍旅生涯於107年7月1日晉任少將，110年通過「國軍上校以上軍官轉任公務人員考試」，由少將退役轉任退輔會，歷任新竹榮家副主任、退輔會參事等職務。

美國 退伍軍人 退輔會

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