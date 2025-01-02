年初就來亂 共軍「聯合戰備警巡」 一上午22共機出海

國防部表示，從今天上午8點50分起，陸續偵獲中共殲-16、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計22架次出海活動，其中18架次逾越中線及其延伸線，進入我北、中部及西南、東部空域，配合共艦執行「聯合戰備警巡」。國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

稍早，國防部公布中共解放軍在台海最新動態，從昨（1）日清晨到今（2）日清晨6時為止，共計偵獲共機3架次、共艦7艘持續在台海周邊活動，其中3架共機曾跨越海峽中線進入西南空域活動。

根據軍方公布的航跡示意圖，昨天上午9時44分到下午2時14分為止，發現中共輔戰機及無人機各1架進入我西南空域活動。同時從昨天上午9時59分至10時29分，有另1架輔戰機也進入西南空域徘徊。 國防部表示，共軍發動聯合戰備警巡，從今天上午起，陸續偵獲中共殲-16、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計22架次出海活動，圖為共軍空警-500電戰機。圖／國防部提供

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