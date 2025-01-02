22架次共機上午出海活動 18架次越中線擾台

這些年對於國軍女性士官兵採訪的經典新聞，莫過於2012年6月聯勇操演時的聯訪，當時兩位受訪的亮麗女官兵造成媒體一陣騷動，在事後媒體間還稱為「聯勇之亂」。 在事隔多年之後，當年受訪的其中一位女兵楊喬琳，現職變成了國防部所屬的青年日報記者，本集邀請她來聊聊，到從受訪者到訪問者，這180度的轉變有著什麼轉折呢？

2025-01-01 16:28