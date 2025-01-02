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22架次共機上午出海活動 18架次越中線擾台

中央社／ 台北2日電

國防部今天中午表示，自上午8時50分起，陸續偵獲22架次共機出海活動，其中18架次逾越台灣海峽中線及其延伸線，進入台灣北、中部及西南、東部空域，配合共艦執行「聯合戰備警巡」；國軍嚴密掌握並適切應處。

國防部今天中午12時20分發布新聞稿指出，自上午8時50分起，陸續偵獲中共殲-16、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計22架次出海活動，其中18架次逾越中線及其延伸線，進入台灣北、中部及西南、東部空域，配合共艦執行「聯合戰備警巡」。

國防部表示，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

國軍 國防部 飛彈

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