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拉法葉艦性能提升工程推進 多項指標性裝備裝配趕進度

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
承德軍艦艦艉的拖曳式聲納艙門加寬一倍，改成往上掀蓋式，顯示艦艇可能將換裝新型拖曳式聲納。圖/讀者蘇嘉健提供
承德軍艦艦艉的拖曳式聲納艙門加寬一倍，改成往上掀蓋式，顯示艦艇可能將換裝新型拖曳式聲納。圖/讀者蘇嘉健提供

海軍康定級（拉法葉）承德軍艦目前正在高雄中船船塢中進行戰鬥管理系統提升工程，據證實，目前工程進度除在A砲位完成中科院自製華陽垂直發射系統，同時也完成新型偵蒐光電儀與拖曳陣列聲納艙門擴大工程。

對此，中科院今日表示，有關海軍1208艦戰鬥系統性能提升部份，均依計畫執行，進度正常。

承德軍艦的性能提升工程是為其他康定級艦升級作為原型艦，由中科院與法商合作，其中原部署在艦艏A砲位的海欉樹近空防禦飛彈，改安裝國造華陽垂直發射系統，配備32枚海劍二型防空飛彈。外界也目擊，艦上原光電儀位置裝配新品，但以帆布遮蓋，體積類似大型球形光電儀，但仍比原有的大型座式光電儀小，目前未知是法製或中科院產品。

此外，承德軍艦艦艉的拖曳式聲納艙門加寬一倍，改成往上掀蓋式，顯示艦艇可能將換裝新型拖曳式聲納。

承德軍艦為海軍康定級巡防艦，艦上戰鬥系統性能提升案編列431億5990萬餘元，針對戰系、防空雷達與飛彈系統提升性能，計畫辦理康定級艦性能提升與測試驗證6艘，計畫在B砲位裝設中科院仿製的華陽垂直發射系統，搭配劍二防空飛彈，強化防空與反飛彈作戰性能。全案執行時間至2030年。

海軍司令部表示，計畫必要性：康定級艦戰鬥管理系統提升及雷達系統與防空飛彈系統獲得後，將大幅提升防空、反飛彈作戰能力，另面對多重威脅環境，可有效遂行各類型作戰並防衛自身安全，強化艦隊防空及反潛作戰能力，保存艦隊戰力，遂行制海任務。

承德軍艦正積極進行改裝。圖/讀者蘇嘉健提供
承德軍艦正積極進行改裝。圖/讀者蘇嘉健提供

中科院 海軍司令部 飛彈

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