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美準國防次長曾提炸毀台積電 林佳龍：不容他國決定

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
外交部長林佳龍表示，我方要捍衛台積電的安全，不容其他國家決定，也絕不同意炸毀台積電的構想。記者曾原信／攝影
外交部長林佳龍表示，我方要捍衛台積電的安全，不容其他國家決定，也絕不同意炸毀台積電的構想。記者曾原信／攝影

美國總統當選人川普宣布將任命曾經主張炸毀台積電的柯伯吉（Elbridge Colby）出任國防部次長，外交部長林佳龍今天表示，半導體供應鏈是全全球問題，我方要捍衛台積電的安全，不容其他國家決定。他強調，絕不同意炸毀台積電的構想，也不可能犧牲台灣的半導體產業。

川普宣布計畫任命他第一任內的國防部副助理部長柯伯吉出任國防次長，柯伯吉過去曾經多次質疑台灣國防支出嚴重不足，主張至少增至GDP的5%。他更多次主張中國如果侵台，就應炸毀台積電，對台灣採取焦土政策，將台灣半導體產業視為籌碼。

林佳龍在立法院外交國防委員會面對立委黃仁的質詢時指出，絕不同意炸毀台積電這樣的構想，他強調台灣要展現防衛的決心，要捍衛台積電的安全，不容其他國家決定。林佳龍說，美國人會關心，希望我們有決心捍衛台灣，不過晶片供應鏈是全球性的，不單是台灣或兩岸問題而是全球問題。

立委追問川普將焦土台灣作為政策選項的可能性高不高？林佳龍認為「這不會發生」。他指出，個人平常講話與作為政府代表的情況不同，柯伯吉當初是民間人士，現在是政府官員，我方和美國政府的溝通管道也很順暢。

林佳龍說，半導體供應鏈是牽一髮動全身，不只台灣、美日歐也受影響，他強調我們不可能犧牲台灣半導體產業，但是台灣半導體產業應該要如何全球布局？他指出，應該做到台灣+N，要化被動為主動，要讓供應鏈韌性更強、更安全。

林佳龍說，經濟安全是現在美中抗衡中涉及的供應鏈韌性，我方與美日韓之間現在也有晶片四國溝通協調機制，這不只是兩岸問題，而是世界的問題。

半導體 台積電 國防部

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