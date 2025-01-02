中共10機艦台海周邊活動 國軍嚴密監控與應處
國防部表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機3架次，且3架次共機逾越海峽中線進入西南空域，及偵獲共艦7艘，總計中共10機艦持續在台海周邊活動，國軍嚴密監控與應處。
國防部今天公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，昨天上午9時29分至下午2時14分，在台灣西南空域偵獲中共2架次輔戰機及無人機，活動範圍自台灣海峽中線延伸至台灣防空識別區（ADIZ）以南空域。
國軍另於昨天上午9時59分至上午10時29分於台灣西南空域偵獲中共1架次輔戰機，活動範圍為東沙島東北方空域。
國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
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