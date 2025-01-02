快訊

3千人湧大安森林公園「邊哭邊跨年」登外媒！CNN：不ok也ok

才辭黨主席今一早趕見律師 柯文哲無奈只吐一字心聲

中共10機艦台海周邊活動 國軍嚴密監控與應處

中央社／ 台北2日電

國防部表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機3架次，且3架次共機逾越海峽中線進入西南空域，及偵獲共艦7艘，總計中共10機艦持續在台海周邊活動，國軍嚴密監控與應處。

國防部今天公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，昨天上午9時29分至下午2時14分，在台灣西南空域偵獲中共2架次輔戰機及無人機，活動範圍自台灣海峽中線延伸至台灣防空識別區（ADIZ）以南空域。

國軍另於昨天上午9時59分至上午10時29分於台灣西南空域偵獲中共1架次輔戰機，活動範圍為東沙島東北方空域。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

中共 國軍 國防部

延伸閱讀

跨年前夕2共機7共艦出海擾台 國軍監控

中共12機艦台海周邊活動 國軍嚴密監控與應處

中共14機艦台海周邊活動 無人機進入台灣東南空域

5架次共機逾中線3枚空飄氣球擾台 國軍嚴密監控

相關新聞

美準國防次長曾提炸毀台積電 林佳龍：不容他國決定

美國總統當選人川普宣布將任命曾經主張炸毀台積電的柯伯吉（Elbridge Colby）出任國防部次長，外交部長林佳龍今天...

紐奧良攻擊事件 拜登：嫌犯可能受到ISIS影響

美國總統拜登1日傍晚針對紐奧良攻擊事件發表談話，指嫌犯是曾在軍中服役的美國人，並指出，嫌犯有可能是受到「伊斯蘭國」（IS...

抗戰勝利80年／損失甯海艦卻擊落日戰機？日方記載不同

2025年是抗戰勝利80周年紀念，海軍司令部製作桌曆，選用八年抗日戰爭初期，在長江捍衛首都南京，遭日本海軍炸沉的甯海軍艦為圖片。甯海艦與姊妹艦平海軍艦奮勇抵抗日軍轟炸，因我軍防空砲火猛烈，日軍投彈命中率下降到只有平日一半，但甯海與平海2艦仍不敵日軍猛烈轟炸沉沒。...

部隊鍋 EP200｜從媒體聯訪的聯勇之花變成軍事記者 她的軍旅生涯跨度有多大

這些年對於國軍女性士官兵採訪的經典新聞，莫過於2012年6月聯勇操演時的聯訪，當時兩位受訪的亮麗女官兵造成媒體一陣騷動，在事後媒體間還稱為「聯勇之亂」。 在事隔多年之後，當年受訪的其中一位女兵楊喬琳，現職變成了國防部所屬的青年日報記者，本集邀請她來聊聊，到從受訪者到訪問者，這180度的轉變有著什麼轉折呢？

鋭鳶2無人機在倒數聲中升空 中科院跨年影片顯示「對量產抱持期待」

中科院2025年賀歲短片披露國造鋭鳶二型無人機升空畫面，顯示仍視其為有機會服役量產的產品。

陸續籌獲美製及國造裝備 國防預算書披露：海空派逾百名官兵赴美受訓

為強化戰力，國軍今年至明年間，將陸續接裝對美籌購的F-16V（blk70）戰機及MQ-9B無人機，還有國造輕型巡防艦。根...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。