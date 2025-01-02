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紐奧良攻擊事件 拜登：嫌犯可能受到ISIS影響

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統拜登。（美聯社）
美國總統拜登。（美聯社）

美國總統拜登1日傍晚針對紐奧良攻擊事件發表談話，指嫌犯是曾在軍中服役的美國人，並指出，嫌犯有可能是受到「伊斯蘭國」（ISIS）組織的影響。

美國路易斯安納州紐奧良1日凌晨發生一名男子駕皮卡車在法國區波旁街蓄意衝撞人群，還和警察駁火，造成至少15人死亡，35人受傷；嫌犯已在槍戰中身亡。

拜登1日在大衛營（Camp David）針對攻擊事件發言，指全國上下對紐奧良表示哀悼。

拜登指出，根據聯邦調查局（FBI）報告，嫌犯是在德州出生的美國人，曾在美國陸軍服役多年，並在幾年前服務於陸軍預備役（Army Reserve）。

拜登說，FBI也報告，嫌犯在案發數小時前，曾在社群網路上上傳影片，顯示他可能受到ISIS的影響而有殺人的念頭；肇事車輛中也發現ISIS的旗幟。

拜登說，案件仍在初步調查階段，執法單位正釐清是否有任何共犯同謀。

拜登表示，他已指示所有相關單位盡全力調查，呼籲各界在調查結果出爐前不要妄下定論。

另外，美國拉斯維加斯的川普酒店（Trump Hotel）1日疑似發生恐怖攻擊，一輛特斯拉Cybertruck在飯店門口爆炸起火，造成1死7傷；警方在車上發現大量煙火、汽油罐等物品。

拜登表示，相關單位也正在調查此案，包括是否與紐奧良攻擊事件有關。

ISIS 拜登 美國

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