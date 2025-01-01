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鋭鳶2無人機在倒數聲中升空 中科院跨年影片顯示「對量產抱持期待」
中科院2025年賀歲短片披露國造鋭鳶二型無人機升空畫面，顯示仍視其為有機會服役量產的產品。
中科院推出2025年賀歲短片，內容採用陸射型天劍二防空飛彈、雄二反艦飛彈、弓三防空飛彈、雷霆2000多管火箭等國造飛彈實彈射擊畫面，同時在跨年倒數聲中，披露鋭鳶二型無人機升空畫面。
「銳鳶二型」無人機為海軍偵搜大隊現役「銳鳶一型」的放大升級版，具備更長航程，並增設高性能搜索雷達，是中科院與民間廠商共同研製的「軍用軍規」無人機，已通過作戰測評。
但中科院院長李世強曾在立法院證實，明（2025）年各軍種並未投入任何採購銳鳶二型無人機預算，中科院因此通知下游廠商停產，待軍種後續建案後再檢討量產。
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