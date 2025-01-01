跨年前夕2共機7共艦出海擾台 國軍監控

新年第一天，國防部公布中共解放軍在台海最新動態，從昨天到今天清晨為止，發現2架次中共軍機、7艘共艦持續在台海周邊活動。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

國防部統計，從昨(31)日清晨到今(1)日清晨6點為止，共計偵獲共機2架次、共艦7艘持續在台海周邊活動，其中1架共機曾跨越海峽中線進入西南空域活動。

根據軍方公布的航跡示意圖，昨天上午10時44分到10時52分為止，發現中共主戰機(轟炸機)1架在我西南空域活動，曾短暫進入我防空識別區。

另一方面，昨天上午8時30分至下午2時03分，也曾發現中共無人機1架在台海中線以西、金門至烏坵之間空域徘徊。

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