復徵義務役滿周年！全年6956名役男服役 首批年前退伍
國軍恢復一年期義務役即將屆滿周年，國防部表示，去年三軍共計徵集28梯次、6956名役男入伍服役，其中去年1月率先入伍的陸軍2226梯次役男，經扣除高中職軍訓折抵役期後，將在本月農曆新年以前正式退伍，回家過年。
前總統蔡英文在2022年底宣布兵力結構調整方案，國防部從去年元旦起恢復徵集一年期義務役男，一年以來計徵集陸軍12梯次6130人、海軍陸戰隊10梯次、海軍艦艇4梯次共800人，以及空軍2梯次26人，共計28梯次、6956名役男入伍。各軍種至今徵集的梯次，分別為陸軍2237梯、海軍艦艇兵739梯、海軍陸戰隊821梯以及空軍894梯。
首梯復徵的陸軍2226梯役男，在去年1月25日有655人報到入伍、三月完成新訓分發部隊，經過52週役期後，退伍日期預計在農曆年前。國防部表示，2226梯役男服役期間除了部分申請轉服志願役、辦理因病停役及提前退伍外，今年1月份服役期滿退伍人數約523員。
同時由於此梯役男多半高中職畢業生，根據教育部「全民國防教育軍事訓練課程折減常備兵役現役役期與軍事訓練期間實施辦法」規範，這批役男在學期間的軍訓課時數，至多可折抵7天役期，因此2226梯可望從1月18日起陸續退伍，改編入後備軍人列管。
根據軍方規劃，一年期義務役分別經過8週入伍訓練後，按分發部隊在後續44週役期中接受部隊訓練，其中包括二階段專長訓、駐地、基地及聯合演訓等一系列訓練，以強化個人編制武器專長及部隊戰力，從9月起已經陸續展開基地訓練，並且實彈操作六六火箭彈、紅隼火箭等武器彈藥。
另外，在去年軍方招募志願役各班隊的成效方面，年度招募目標18906員，到12月為止，階段目標達成18164員，各班隊階段成效，軍官班隊招獲3848員、士官班隊招獲954員、士兵班隊招獲12372員。各地區招募中心、部隊招募小組到12月初為止，共計舉行17330場次招募活動。
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