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中國大陸海警船年末最後一天兩度襲擾金門 海巡署強勢驅離

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
中國海警船今天兩度侵擾金門海域，海巡署以無線電中、英文廣播，嚴正要求海警船轉向航離。圖／金門海巡隊提供
中國海警船今天兩度侵擾金門海域，海巡署以無線電中、英文廣播，嚴正要求海警船轉向航離。圖／金門海巡隊提供

中國4艘海警船繼昨日下午出現在金門料羅南方限制水域外，進行編隊訓練，遭我海巡署金馬澎分署巡防艇驅離後，晚間仍持續滯留於外海域；今天上午8時許，這4艘海警船再次集結於金門南面限制水域外，企圖挑釁，金馬澎分署第十二巡防區迅速指揮部署4艘巡防艇於限制水域線上監控應對。

金馬澎分署表示，今天上午9時，中國海警船「14608」 、「14604」、「14603」 及「14607」等4船，自金門翟山及料羅南面2處分組航入我國水域，海巡署預置部署之4艘巡防艇快速反應，近迫拒止海警船深入禁止水域，同時以無線電中、英文廣播，嚴正要求海警船轉向航離，並全程蒐證併航驅離，中國海警船遭我方驅離後，於11時航出我方限制水域。

金馬澎分署經分析研判該航離之海警船動態仍有異常，要求所屬巡防艇保持警戒，果不其然，4艘海警船於當日15時，再度自料羅東南方侵擾金門限制水域，海巡署巡防艇在海象轉差情況下，仍奮力堅守崗位，強勢喊話驅離，海警船在巡防艇驅離下，於17時航出金門海域。

海巡署表示，從2024年2月以來，中國海警船已侵擾金門海域52次，而在113年的最後一天，甚至一天內兩度對我進行灰帶襲擾，破壞區域和平穩定，海巡署必將持續堅定執法立場，堅定捍衛國家主權，確保國家海域安全。

在113年的最後一天，中國海警船今天兩度侵擾金門海域，海巡署以無線電中、英文廣播，嚴正要求海警船轉向航離，並全程蒐證併航驅離。圖／金門海巡隊提供
在113年的最後一天，中國海警船今天兩度侵擾金門海域，海巡署以無線電中、英文廣播，嚴正要求海警船轉向航離，並全程蒐證併航驅離。圖／金門海巡隊提供

海巡署 金門 驅離

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