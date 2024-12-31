太平島海巡士兵休假賺外快當車手被逮 海巡署依法汰除

駐守我國南沙太平島的柯姓海巡士兵，因為在休假時間，為賺外快當詐騙集團車手遭警方逮捕，12月26日經台南地方法院裁定羈押禁見；海巡署得知後立即啟動汰除作業，同時將追究柯姓士兵長官的連帶責任。

由於柯姓士兵的區隊長在案發前，已調離太平島2個多月，依規定仍須受到處分，引起外界熱議，質疑連坐法是否超過？不過海巡署人員指出，無論海巡或警界、軍界，下屬若有違法違紀問題，長官有指導及管教不周的責任，依規定要負連帶處分，通常以案發時，下屬被長官領導時間回溯3個月時間為限。

柯姓士兵當車手被逮，海巡署中部分署也有兩名士兵涉法遭逮，海委會主委管碧玲震怒，要求從嚴檢討處理；外傳南沙指揮部立刻召開人評會，無視人評會必須要給出一天時間，通知相關人到場陳述，反而在12小時內儘速開會，並給出初步處分。

不過海巡署澄清，東南沙分署南沙指揮部柯姓上兵休假期間，涉嫌擔任詐騙集團車手，被逮後裁定羈押禁見，東南沙分署立即啟動汰除程序，依法於24小時後，才召開評議會，核予一次記兩大過汰除。

至於相關人員連帶督導與管理不周責任，海巡署要等收到南沙指揮部，將評議案送審，才能釐清後續責任歸屬。據了解，依據海巡署規定，長官部分將上溯三層連帶責任，以此案來說，有連帶責任長官為區隊長（尉級）、中隊長（少校）、指揮官（上校），據了解，目前還沒有確定拍板定案懲處結果，還有可能調整。

柯姓士兵在太平島服務，本俸加上離島加給，一個月有近6萬元薪水，但他卻疑似貪圖賺取外快，在休假期間擔任詐團車手；據悉柯姓士兵擔任車手，一次可領贓款的2%。

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