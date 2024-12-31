快訊

柯文哲元旦加班主持黨內會議 預料討論請辭、推代理主席

聽新聞
0:00 / 0:00

太平島海巡士兵休假賺外快當車手被逮 海巡署依法汰除

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導
海巡署指出，太平島柯姓士兵涉當詐團車手被逮，依規定汰除。記者廖炳棋/翻攝
海巡署指出，太平島柯姓士兵涉當詐團車手被逮，依規定汰除。記者廖炳棋/翻攝

駐守我國南沙太平島的柯姓海巡士兵，因為在休假時間，為賺外快當詐騙集團車手遭警方逮捕，12月26日經台南地方法院裁定羈押禁見；海巡署得知後立即啟動汰除作業，同時將追究柯姓士兵長官的連帶責任。

由於柯姓士兵的區隊長在案發前，已調離太平島2個多月，依規定仍須受到處分，引起外界熱議，質疑連坐法是否超過？不過海巡署人員指出，無論海巡或警界、軍界，下屬若有違法違紀問題，長官有指導及管教不周的責任，依規定要負連帶處分，通常以案發時，下屬被長官領導時間回溯3個月時間為限。

柯姓士兵當車手被逮，海巡署中部分署也有兩名士兵涉法遭逮，海委會主委管碧玲震怒，要求從嚴檢討處理；外傳南沙指揮部立刻召開人評會，無視人評會必須要給出一天時間，通知相關人到場陳述，反而在12小時內儘速開會，並給出初步處分。

不過海巡署澄清，東南沙分署南沙指揮部柯姓上兵休假期間，涉嫌擔任詐騙集團車手，被逮後裁定羈押禁見，東南沙分署立即啟動汰除程序，依法於24小時後，才召開評議會，核予一次記兩大過汰除。

至於相關人員連帶督導與管理不周責任，海巡署要等收到南沙指揮部，將評議案送審，才能釐清後續責任歸屬。據了解，依據海巡署規定，長官部分將上溯三層連帶責任，以此案來說，有連帶責任長官為區隊長（尉級）、中隊長（少校）、指揮官（上校），據了解，目前還沒有確定拍板定案懲處結果，還有可能調整。

柯姓士兵在太平島服務，本俸加上離島加給，一個月有近6萬元薪水，但他卻疑似貪圖賺取外快，在休假期間擔任詐團車手；據悉柯姓士兵擔任車手，一次可領贓款的2%。

太平島 海巡署 詐騙集團 車手

延伸閱讀

幾乎月月侵擾 福建海警稱31日於金門「常態化執法」

陸海警年末再擾金門水域 海巡第一時間部署4艘巡防艇監控

相關新聞

太平島海巡士兵休假賺外快當車手被逮 海巡署依法汰除

駐守我國南沙太平島的柯姓海巡士兵，因為在休假時間，為賺外快當詐騙集團車手遭警方逮捕，12月26日經台南地方法院裁定羈押禁...

中國大陸海警船年末最後一天兩度襲擾金門 海巡署強勢驅離

中國4艘海警船繼昨日下午出現在金門料羅南方限制水域外，進行編隊訓練，遭我海巡署金馬澎分署巡防艇驅離後，晚間仍持續滯留於外...

國防部調高3項撫恤金 3116位官兵遺族受惠

國防部表示，行政院於今（113）年10月24日核定「亡故官兵未成年子女加發撫卹金」、「軍人因作戰演訓或救災死亡者未成年子...

無人機訓練中心招聘教官 專長代碼指定特定兵科遭質疑

陸軍今年7月設立「陸軍無人機訓練中心」，正廣招民間技術能量，聘僱人員招考簡章顯示，其中戰術組、基本組雇二等教官編缺，要求...

跨年前夕 5共機6共艦出海活動 軍方嚴密監控

跨年前夕，國防部公布中共解放軍在台海最新動態，從昨天到今天清晨為止，發現5架次中共軍機、6艘共艦持續在台海周邊活動。軍方...

M1A2開箱／燃氣渦輪引擎、光膛砲 存活率增不當鐵棺材

M1A2戰車2024年底運抵台灣，這批戰車目前所在的裝甲兵訓練指揮部，30多年前已有M1模擬訓練儀，時間甚至早於1994年加入國軍的M60A3戰車。 M1戰車使用類似飛機噴射發動機的燃氣渦輪引擎，在世界戰車史上，前無古人，至今也無來者。相傳這種引擎加入各種油料都可以運轉。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。