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國防部調高3項撫恤金 3116位官兵遺族受惠
國防部表示，行政院於今（113）年10月24日核定「亡故官兵未成年子女加發撫卹金」、「軍人因作戰演訓或救災死亡者未成年子女再加發撫卹金」及「補足國軍早期遺族年撫金達現行最低給與」等3項撫卹金調增措施，國防部已經於12月24日完成發放，總計受惠遺族為3116人。
國防部指出，為肯定國軍官兵犧牲奉獻，提升對國軍遺族的照顧，行政院核定3項撫恤金調整措施，並且追溯自112年7月1日施行。國防部說明，「亡故官兵未成年子女加發撫卹金」是針對所有亡故官兵的未成年子女，每人每月加發撫卹金至成年；另外「軍人因作戰演訓或救災死亡者未成年子女再加發撫卹金」是針對戰訓殉職官兵的未成年子女，除了發給前項加發撫卹金外，每人每月再加發撫卹金至成年。
另一方面，「軍人撫卹條例」於112年6月修正前，國軍遺族須依官兵亡故時給與標準領受年撫金，造成早期亡故官兵遺族所領年撫金，已不敷現實生活所需；這次發放「補足國軍早期遺族年撫金達現行最低給與」，是將前述遺族領受之年撫金未達現行最低給與者，補足其差額。國防部強調，將持續落實照顧國軍遺族，使國軍撫卹制度更臻完善。
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