美國採「拒止戰略」遏止中共 學者分析台灣扮演角色

針對美國在西太平洋採取「拒止戰略」,遏止中共擴張;國防大學學者胡敏遠分析,台灣的角色是阻止共軍快速取台,並努力維繫國軍力量,因此置重點於城鎮作戰,採持久戰型態迫使中共放棄解放台灣意圖。

已被美國總統當選人川普內定擔任美國國防部次長的柯伯吉(Elbridge Colby),2021年出版著作「拒止戰略」(The Strategy of Denial: American Defense in anAge of Great Power Conflict)指出,拒止是一種防禦的姿態。

最新一期由法務部調查局發行研究中國情勢的月刊「展望與探索」,發表由國防大學戰略研究所副教授胡敏遠撰寫的「美國西太平洋『拒止戰略』台灣的角色與實踐」文章。

胡敏遠指出,美國在西太平洋的戰略重心,是拒止中共在西太平洋取得主導權,而中共軍事力量不斷超越其極限,進而動搖美國盟邦對華府的信心,甚至聯盟力量出現鬆動,「拒止戰略」的構想是以嚇阻與制止中共軍力的擴張為目標。

胡敏遠引述「拒止戰略」一書以及柯伯吉在期刊的投稿文章指出,美國國防戰略重心為架構在地緣政治的軍事構想,目的是與盟國建立防禦體系,拒止中共軍力的擴張,藉由提供盟國足夠的防禦性武器與作戰能力,使盟國認為挺身與美國共同抗禦中共,實為明智之舉。

胡敏遠分析,拒止戰略反制中共的手段,是藉聯盟國家整體的優勢兵力,採取「拒止嚇阻」手段,讓中共知難而退,進而放棄稱霸的目標,作戰區分為太空、網路領域的嚇阻站、海空領域的遏制戰,陸地(海島)的阻滯戰等3領域,美國與中共在陸戰的鬥爭,是以第一島鏈國家為主要場域,台灣就是雙方爭鬥的關鍵,而台灣軍民有足夠的決心誓死抵抗,捍衛領土與主權。

對於台灣對美國拒止戰略的實踐,胡敏遠指出,台灣今年恢復1年役期義務役,象徵未來防衛作戰將以地面作戰為主,且台灣正在儲存大量的彈藥,並強化地面防衛的武器裝備,同時強化城鎮作戰能量,置戰略重點於城鎮作戰,採取持久作戰型態,迫使中共放棄「解放」台灣的意圖。

胡敏遠表示,城鎮作戰的能量提升不止是軍隊的任務,也包含警察、民防與民間組織,民防組織由於編列任務結合為地方民防大隊,戰時以支援國軍為主,仍以救災及搶救傷患為主要訓練任務,軍、警、民防的整合,仍是未來防衛作戰不可或缺的要素。

胡敏遠最後分析,美國以第一島鏈的盟邦國家為主要保護區,其中又以台灣為與中共鬥爭的關鍵地區,為增強台灣的抵抗力量,美軍正積極訓練國軍,補充足夠彈藥、裝配反登陸載台於台灣各登陸區,同時強化台美軍事合作協定,以利美國地面作戰的「拒止戰略」遂行。

