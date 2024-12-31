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美國採「拒止戰略」遏止中共 學者分析台灣扮演角色

中央社／ 台北31日電

針對美國在西太平洋採取「拒止戰略」，遏止中共擴張；國防大學學者胡敏遠分析，台灣的角色是阻止共軍快速取台，並努力維繫國軍力量，因此置重點於城鎮作戰，採持久戰型態迫使中共放棄解放台灣意圖。

已被美國總統當選人川普內定擔任美國國防部次長的柯伯吉（Elbridge Colby），2021年出版著作「拒止戰略」（The Strategy of Denial: American Defense in anAge of Great Power Conflict）指出，拒止是一種防禦的姿態。

最新一期由法務部調查局發行研究中國情勢的月刊「展望與探索」，發表由國防大學戰略研究所副教授胡敏遠撰寫的「美國西太平洋『拒止戰略』台灣的角色與實踐」文章。

胡敏遠指出，美國在西太平洋的戰略重心，是拒止中共在西太平洋取得主導權，而中共軍事力量不斷超越其極限，進而動搖美國盟邦對華府的信心，甚至聯盟力量出現鬆動，「拒止戰略」的構想是以嚇阻與制止中共軍力的擴張為目標。

胡敏遠引述「拒止戰略」一書以及柯伯吉在期刊的投稿文章指出，美國國防戰略重心為架構在地緣政治的軍事構想，目的是與盟國建立防禦體系，拒止中共軍力的擴張，藉由提供盟國足夠的防禦性武器與作戰能力，使盟國認為挺身與美國共同抗禦中共，實為明智之舉。

胡敏遠分析，拒止戰略反制中共的手段，是藉聯盟國家整體的優勢兵力，採取「拒止嚇阻」手段，讓中共知難而退，進而放棄稱霸的目標，作戰區分為太空、網路領域的嚇阻站、海空領域的遏制戰，陸地（海島）的阻滯戰等3領域，美國與中共在陸戰的鬥爭，是以第一島鏈國家為主要場域，台灣就是雙方爭鬥的關鍵，而台灣軍民有足夠的決心誓死抵抗，捍衛領土與主權。

對於台灣對美國拒止戰略的實踐，胡敏遠指出，台灣今年恢復1年役期義務役，象徵未來防衛作戰將以地面作戰為主，且台灣正在儲存大量的彈藥，並強化地面防衛的武器裝備，同時強化城鎮作戰能量，置戰略重點於城鎮作戰，採取持久作戰型態，迫使中共放棄「解放」台灣的意圖。

胡敏遠表示，城鎮作戰的能量提升不止是軍隊的任務，也包含警察、民防與民間組織，民防組織由於編列任務結合為地方民防大隊，戰時以支援國軍為主，仍以救災及搶救傷患為主要訓練任務，軍、警、民防的整合，仍是未來防衛作戰不可或缺的要素。

胡敏遠最後分析，美國以第一島鏈的盟邦國家為主要保護區，其中又以台灣為與中共鬥爭的關鍵地區，為增強台灣的抵抗力量，美軍正積極訓練國軍，補充足夠彈藥、裝配反登陸載台於台灣各登陸區，同時強化台美軍事合作協定，以利美國地面作戰的「拒止戰略」遂行。

中共 國防大學 美國

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