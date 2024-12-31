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無人機訓練中心招聘教官 專長代碼指定特定兵科遭質疑

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
陸軍無人機訓練中心位於南測中心內角營區，直屬教準部。圖為示意。記者洪哲政/攝影
陸軍無人機訓練中心位於南測中心內角營區，直屬教準部。圖為示意。記者洪哲政/攝影

陸軍今年7月設立「陸軍無人機訓練中心」，正廣招民間技術能量，聘僱人員招考簡章顯示，其中戰術組、基本組雇二等教官編缺，要求高中畢業學歷，專長代碼則分別指定編為「特戰兵」與「政戰兵」，引起其他兵科人士質疑，有因人設事之嫌。

陸軍司令部表示，教準部無人機訓練中心已完成編裝實驗，預於2025年1月編成。

據了解，陸軍無人機訓練中心位於南測中心內角營區，直屬教準部，首任指揮官是今年7月1日甫自美任期屆滿返國的陸軍武官賀志豪上校。賀志豪畢業於威爾猛軍校87年班，美國陸軍指參學院2012年班。

陸軍司令部表示，無人機訓練是結合陸軍所籌獲建案的無人機形式開立相關班隊，依基本、專業及戰術等類別完成訓練規劃，以滿足防衛作戰實需。

根據日前陸軍公布無人機訓練中心民聘教官資格簡章，其中戰術組、基本組兩名無人機僱員教官的專長代碼，編為特戰兵與政戰兵。軍方內部有人質疑，為何不能開放具有步兵、砲兵、通信兵、陸航、工兵、化學兵背景的聘僱教官？恐是因人設事。

陸軍司令部表示，為因應未來作戰型態改變，因此編設具特戰、政戰等軍事涵養背景，及無人機專業相關領域人才的聘雇職缺，期藉專業職能強化無人機戰術戰法教學量能。

教官 特戰 陸軍

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