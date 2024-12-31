跨年前夕 5共機6共艦出海活動 軍方嚴密監控

跨年前夕，國防部公布中共解放軍在台海最新動態，從昨天到今天清晨為止，發現5架次中共軍機、6艘共艦持續在台海周邊活動。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

共軍在29日發動一波聯合戰備警巡，派出大批軍機出海活動後，國防部今天統計，從昨（30）日清晨到今（31）日清晨6時為止，共計偵獲共機5架次、共艦6艘持續在台海周邊活動，其中3架次共機曾跨越海峽中線進入北部及西南空域活動。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午7時28分到10時16分為止，發現中共戰機3架在台海中線沿線活動，其中1架曾在北部空域逾越中線。

西南空域方面，昨天下午3時47分至5時24分，也曾發現中共戰機2架次進入我西南空域，在我方西南空域至防空識別區邊緣區域活動。

商品推薦