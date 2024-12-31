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3架次共機越中線擾北部及西南空域 國軍嚴密監控

中央社／ 台北31日電

國防部今天表示，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，3架次共機逾越台海中線侵擾北部、西南空域，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。

國防部上午發布共機艦動態，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲5架次共機（其中3架次逾越台灣海峽中線進入北部與西南空域）及共艦6艘，持續在台海周邊活動。

國防部強調，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。

台海 國防部 飛彈

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