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16架次共機越中線擾周邊空域 國軍嚴密監控

中央社／ 台北30日電

國防部今天表示，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，16架次共機逾越台海中線侵擾北部、西南及東部空域，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國防部上午發布共機艦動態，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲23架次共機（其中16架次逾越台灣海峽中線進入北部、西南及東部空域）及共艦6艘，持續在台海周邊活動。

國防部強調，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

台海 國防部 飛彈

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