16架次共機越中線擾周邊空域 國軍嚴密監控

戰鬥機從航艦彈射而出750次後，飛行員的腦損傷會有多嚴重？美國海軍的腦損傷研究，或許將揭露了戰機飛行員各種彈射後遺症。現役與退役的十多名海軍戰機機組員反映，職業生涯結束後，他們因焦慮與憂鬱，深陷困惑與喜怒無常。 但海軍醫療發言人說，「目前沒有數據或研究證實腦震盪與航艦的起飛與降落，或例行作戰演訓之間存在任何關聯。」 你相信嗎？

2024-12-30 07:30