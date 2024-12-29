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財劃修法估明年刪29億 海巡署：衝擊應處中共灰帶襲擾
立法院本月20日三讀通過財政收支劃分法修正草案。海巡署今表示，行政院主計總處預估除依法律義務支出預算外，需通刪至少28％預算，海巡署估計明年至少被刪減29億元，嚴重衝擊應處中共灰帶襲擾時新造艦船及後勤維保，影響打擊海上犯罪及執行救生救難。
海巡署表示，財劃法修法後，明年將導致至少5艘新造艦船艇無法如期交船、38艘無法進行歲（大）修檢驗；取締越界作業陸船、打擊走私偷渡等防制海域犯罪裝備武器，將有至少369件無法如期採購；維護民眾海上安全方面，則有1811件救生救難裝備無法籌補。
海巡署表示，國安、治安、平安「三安」是海巡署核心任務，海巡人員在海防最前線維護國家安全，查處越界陸船、打擊海上犯罪，近年頻繁應對中共以海警船、公務船或海上民兵船對台灰色地帶襲擾。
海巡署指出，為捍衛國家主權及海洋權益，確保國人自由民主生活方式，積極打造大型艦船、引進科技監控設備及無人飛行載具，強化我國海防整體能量，杜絕海上不法，相關計畫如沒有預算支撐，將嚴重影響海防安全。
海巡署說，面對中共海警船灰色地帶襲擾等威脅，海巡相關建案應持續推動，沒有時間等待，請各界支持海巡人員運用精良艦艇及裝備，強化海域防衛力量，提升海上執法效能，捍衛國家海疆穩定，確保人民安全。
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