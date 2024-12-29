相隔一個月 共軍再度發動聯合戰備警巡
國防部今天（29）下午1440時發布新聞稿，表示自早晨0950時起，陸續偵獲中共殲-16、空警-500等各型主、輔戰機及無人機出海活動，總計21架次，其中16架次逾越中線及其延伸線，進入我北部、西南及東部空域，配合共艦執行「聯合戰備警巡」。國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。
台海當面共軍發動「聯合戰備警巡」，此為11月28日之後首度。本月9日與10日，國防部曾發布，過去24小時內，各有47與53架次共機出海，但當時並未使用「聯合戰備警巡」一詞。
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