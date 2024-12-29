相隔一個月 共軍再度發動聯合戰備警巡

以往戰車車長視野僅限前方，M1系列從A2起，在砲塔左前方增加一座可360度旋轉的車長獨立觀測系統（CITV），具備紅外線夜視能力。是否有CITV，是分辨M1A2與先前的M1基本型，或M1A1的最簡單方式。 好萊塢電影「怒火特攻隊」（Fury），布萊德彼特飾演的車長站在砲塔外，射擊包圍戰車的敵軍。雖然機槍火力威猛，但暴露於外，終究不免中彈。如果小布有M1A2T，應該就不用縮著頭躲子彈。

2024-12-29 07:30