國安重地槍響 陸戰隊員自傷送醫

海軍陸戰隊防空警衛群基地警衛二營警衛四連三芝哨，昨晚發生一名潘姓下士持制式步槍自傷，送醫搶救中，目前無意識，自傷動機尚不明；事發營區疑為海軍監偵指揮部位於三芝大片頭的芝通營區，包括同地點的海鋒飛彈中隊。

據了解，潘男自傷時槍隻處在「連發」模式，傳聞彈匣內十發子彈被打光，但因槍口偏離，有初始一發子彈擊穿下顎，軍方緊急送至淡水馬偕紀念醫院進行搶救中。但軍方否認十發子彈被打光的說法，堅稱僅擊發一枚子彈。

海軍陸戰隊指揮部表示，所屬防空警衛群潘姓士官昨晚執勤期間，因不明原因疑似自我傷害，單位即送醫救治，並封鎖現場，全力配合憲檢調查釐清案情；另陸戰隊指揮部已立即聯繫家屬及檢派高階幹部前往協處。

據了解，事發地為海軍陸戰隊防空警衛群基地警衛二營警衛四連三芝哨，疑為海軍部屬在當地大片頭負責微波傳送位任務的芝通營區，有迅安專案天線場；對面是正在整建中的海鋒飛彈營區，地點敏感，屬國安重地。

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