聽新聞
0:00 / 0:00

國安重地槍響 陸戰隊員自傷送醫

聯合報／ 記者洪哲政李人岳石秀華／連線報導
海軍三芝「芝通營區」。圖／營建署提供
海軍三芝「芝通營區」。圖／營建署提供

海軍陸戰隊防空警衛群基地警衛二營警衛四連三芝哨，昨晚發生一名潘姓下士持制式步槍自傷，送醫搶救中，目前無意識，自傷動機尚不明；事發營區疑為海軍監偵指揮部位於三芝大片頭的芝通營區，包括同地點的海鋒飛彈中隊。

據了解，潘男自傷時槍隻處在「連發」模式，傳聞彈匣內十發子彈被打光，但因槍口偏離，有初始一發子彈擊穿下顎，軍方緊急送至淡水馬偕紀念醫院進行搶救中。但軍方否認十發子彈被打光的說法，堅稱僅擊發一枚子彈。

海軍陸戰隊指揮部表示，所屬防空警衛群潘姓士官昨晚執勤期間，因不明原因疑似自我傷害，單位即送醫救治，並封鎖現場，全力配合憲檢調查釐清案情；另陸戰隊指揮部已立即聯繫家屬及檢派高階幹部前往協處。

據了解，事發地為海軍陸戰隊防空警衛群基地警衛二營警衛四連三芝哨，疑為海軍部屬在當地大片頭負責微波傳送位任務的芝通營區，有迅安專案天線場；對面是正在整建中的海鋒飛彈營區，地點敏感，屬國安重地。

提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）專線

海軍 陸戰隊 飛彈

延伸閱讀

陸戰隊員自戕 事發三芝營區為敏感國安重地

三芝陸戰隊士官持槍自傷 憲警偵辦中

海陸防空警衛群士官執勤不明原因自傷 送醫搶救撿回一命

出席涼山營區完工啟用典禮 賴總統感謝國軍守護國安

相關新聞

瞄準鏡料件藏寢室 上士貪汙起訴

我國陸軍將更換兩萬五千支T112新式戰鬥步槍，為增加精準度，軍備局四○一廠生產具四倍光學放大的「TS112式近戰瞄準鏡」...

國安重地槍響 陸戰隊員自傷送醫

海軍陸戰隊防空警衛群基地警衛二營警衛四連三芝哨，昨晚發生一名潘姓下士持制式步槍自傷，送醫搶救中，目前無意識，自傷動機尚不...

獨／軍備局研製新式步槍瞄準鏡 上士夾帶偷藏內務櫃被抓包

陸軍將更換2萬5000支T112新式戰鬥步槍，為增加精準度軍備局四○一廠生產具四倍光學放大的「TS112式近戰瞄準鏡」，...

陸戰隊員自戕 事發三芝營區為敏感國安重地

海軍陸戰隊防空警衛群基地警衛二營警衛四連三芝哨，今（28）晩肇發一名下士持制式步槍自傷，目前正搶救中。而事發營區疑為海軍...

三芝陸戰隊士官持槍自傷 憲警偵辦中

海軍陸戰隊指揮部今晚表示，所屬防空警衛群潘姓士官於晚間6點許執勤期間，因不明原因疑似自我傷害，單位即送醫救治，並封鎖現場...

錯誤手槍臥射瞄準照遭炎上 前特勤將領建議正確姿勢

網路流傳一幀國軍官兵在野外實施手槍臥射訓練照片，將制式T75K3手槍的擊錘抵近眼睛進行瞄準，在網路社群遭「炎上」批評。但...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。