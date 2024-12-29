瞄準鏡料件藏寢室 上士貪汙起訴
我國陸軍將更換兩萬五千支T112新式戰鬥步槍，為增加精準度，軍備局四○一廠生產具四倍光學放大的「TS112式近戰瞄準鏡」，楊姓上士涉將二○四個目鏡、稜鏡等生產料件夾帶出庫房，分批藏在寢室，軍方驚覺短缺，大動員搜尋才找到，台中地檢署近日依貪汙罪起訴楊男。
檢方調查，四○一廠今年四月簽准採購TS112式近戰瞄準鏡的軍品料件，包括「目鏡一」、「目鏡二三膠合」、「物鏡一二膠合」、「稜鏡一」及「稜鏡二」共一○五○件，六月交貨、經清點後考量料件易刮傷，軍方決定不拆完整包裝，將其中二○四件裝成第五箱以便抽驗。
檢方查出，擔任庫房管理員的楊男，今年七月見張姓一兵奉命入庫取貨，且未注意抽驗另裝成的第五箱，只領出未抽驗的四箱共八四六件，乘機把第五箱中的料件分次藏在衣物內，躲避監視器夾帶出去，將價值廿四萬多元的二○四件目鏡、稜鏡料件藏在宿舍儲藏室、鄰兵置物櫃及內務櫃。
今年九月廿日，士官長下令清點驚覺短少，楊男被詢問卻推諉查無料件，隨後跑到庫房將第五箱紙箱攜出放到回收區；經四○一廠上下動員搜尋，同月廿七日在楊男寢室、對面儲藏室及鄰兵內務櫃全數找到，憲兵隊將楊男送辦。
檢方偵訊時，楊男否認監守自盜，表示沒參與採購驗收，入庫房時也非他接收，不確定張姓一兵來領時是否遺漏，雙方沒確實清點，不知為何遺失物會在他寢室。
檢方勘驗監視器，發現楊男九月廿日中午十一點至下午五點，有將第五箱紙箱、箱內不明物取出庫房藏匿，管制進出紀錄也顯示楊當天值班。
檢方比對人證、物證，認為楊男夾帶國軍的公有財物出庫房，藏匿自身寢室侵吞，依貪汙治罪條例侵占公有財物罪起訴，法定刑可處無期或十年以上有期徒刑。
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